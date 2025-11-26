[프로필] 정현석 롯데쇼핑 백화점사업부 대표 부사장

롯데그룹은 26일 정기 임원인사를 실시해 롯데쇼핑 백화점사업부 대표에 정현석 롯데백화점 아울렛사업본부장 부사장을 승진해 내정했다고 밝혔다.

정 부사장은 2000년 롯데백화점으로 입사해 롯데백화점 중동점장과 몰동부산점장을 역임했다.

2020년부터 2024년까지 FRL코리아 대표이사를 맡는 그는 불리한 시장 환경에서 전략적으로 대응하며 성공적으로 사업을 이끈 경험을 갖고 있다. 이를 바탕으로 변화하는 고객 트렌드에 맞춘 브랜드 차별화를 추진할 적임자로 평가받는다.

정현석 롯데쇼핑 백화점사업부 대표 부사장. (제공=롯데)

1975년생인 정 부사장은 롯데백화점 역대 최연소 대표이사로서 롯데 유통사업 전반에 변화와 혁신을 주도하고 도전적인 조직문화를 확산할 것으로 기대하고 있다.

다음은 정 부사장의 주요 약력이다.

▷1975년생

▷인하대 독어독문학

▷롯데백화점 고객전략팀장, 대구점, 영등포점

▷롯데마트 디지털파크 기획팀장

▷롯데백화점 잠실점 영업총괄팀장

▷롯데백화점 영업기획팀장, 영업전략팀장

▷롯데백화점 영등포점 여성패션Floor장

▷롯데백화점 중동점장, 몰동부산점장

▷유니클로 대표

▷롯데백화점 아울렛사업본부장