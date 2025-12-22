스마일게이트 퓨처랩, SGM 17기 수료…인디게임 창작 지원 결실

스마일게이트 퓨처랩 재단은 인디게임 인큐베이팅 프로그램 ‘스마일게이트멤버십(이하 SGM)’ 인디게임 부문 17기의 수료식을 개최했다고 22일 밝혔다.

SGM 인디게임 부문은 게임 개발 창작자를 대상으로 6개월간 창작 지원금과 전용 공간 등 인프라를 지원하는 창작 지원 프로그램이다. 수료 이후에도 수료자 커뮤니티인 ‘Alumni’를 통해 지속적인 성장 기회를 제공하는 것이 특징이다.

이번 수료식에는 SGM 17기 12개 팀을 비롯해, 후배들을 독려하기 위해 방문한 SGM Alumni 창작자 10여 명 등 총 56명이 참석했다. 참가자들은 지난 6개월간 개발한 프로젝트 결과물을 공유하고 서로의 게임을 리뷰하며 응원하는 시간을 가졌다.

스마일게이트 퓨처랩 SGM 17기 수료.

지난 활동 과정에 대한 회고도 진행됐다. 17기 참가팀들은 초기 기획 변경 과정부터 유저 피드백을 반영한 게임 개선 사례, 팀원 간 소통 방식 변화를 통한 팀빌딩 강화 등 성과와 시행착오를 가감 없이 공유했다.

현장에서는 스마일게이트 임직원들이 직접 게임을 플레이하며 전문적인 피드백을 전달하는 자리도 마련됐다. 임직원들은 게임의 재미와 완성도를 높이기 위한 빌드 관리, 아트 방향성, UI 설계 등 실무적인 조언을 주고받았다.

수료 팀들은 향후 SGM Alumni 커뮤니티에 합류해 게임 출시를 위한 고도화 작업과 역량 강화 스터디를 지속할 예정이다. 또한 커뮤니티 내에서 동료와 함께 성장하고 그 결실을 후배 기수에게 나누는 ‘Pay it Forward(페이잇포워드)’ 문화를 실천해 나갈 계획이다.

백민정 퓨처랩 센터장은 “서로를 응원하고 치열하게 피드백을 나누며 함께 성장해 온 12개 팀의 결실을 확인하는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 동료와의 협력을 통해 더 큰 가능성을 발견하고, 퓨처랩 창작 생태계의 핵심가치인 ‘Pay it Forward’ 문화를 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.