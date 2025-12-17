스마일게이트 스토브, 연말 대규모 할인 '2025 굿바이 페스타' 진행

스마일게이트는 게임 플랫폼 스토브에서 연말 맞이 대규모 할인 이벤트 '2025 굿바이 페스타'를 개최한다고 17일 밝혔다.
이번 행사는 '잘 산 올해, 잘 산 게임!'이라는 슬로건 아래 올 한 해 게임을 즐겨온 이용자들에게 감사를 전하기 위해 마련됐다. 프로모션은 이날부터 내년 1월 4일까지 총 20일간 진행된다.
스토브는 행사 기간 차수별 할인 쿠폰과 데일리 쿠폰, 무료 배포 이벤트, 연말 한정 컬렉션 등 다양한 혜택을 제공한다.
우선 총 4차에 걸쳐 할인 쿠폰이 순차적으로 지급된다. 오는 20일까지 진행되는 1차 기간에는 1천 원 중복 사용 쿠폰을 제공하며, 이후 순차적으로 30% 컬렉션 전용 쿠폰, 20% 할인 쿠폰, 3천 원 중복 할인 쿠폰을 지급한다. 이와 함께 매일 1회 받을 수 있는 100원 중복 쿠폰도 마련됐다.
무료 배포 이벤트 대상작으로는 '용호의 권2', 'SNK 40주년 컬렉션', '헤븐 시커'가 선정됐다. 기간 내 다운로드 시 영구 소장이 가능하다.
오는 24일부터는 크리스마스 시즌을 겨냥한 '홀리데이 한정판 컬렉션' 2종이 출시된다. 스토브 한글화 게임 4종과 비주얼 노벨 게임 4종으로 구성된 이 패키지는 개별 게임 할인에 컬렉션 추가 할인이 더해진다. 구매자에게는 추첨을 통해 한글화 게임 전용 최대 100% 쿠폰이나 각 게임의 홀리데이 특전이 제공될 예정이다.
이 밖에도 이용자 취향에 맞는 히로인을 찾는 '나의 최애 월드컵' 테스트 참여 시 비주얼 노벨 장르 전용 30% 할인 쿠폰을 지급하는 등 참여형 콘텐츠도 함께 운영된다.