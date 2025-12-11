스마일게이트, 신작 '이클립스' 시네마틱 티저 공개…내년 출시 목표

스마일게이트는 엔픽셀이 개발 중인 신작 MMORPG ‘이클립스: 더 어웨이크닝(이하 이클립스)’의 시네마틱 티저 영상을 공개했다고 11일 밝혔다.

이날 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 2분 30초 분량의 영상은 게임의 핵심 주제인 ‘인간의 자유 의지’를 웅장한 스케일로 그려냈다. 영상에는 고대 사제 ‘세라하’가 붕괴한 낙원 ‘에데리온’을 떠나 ‘성소’에 도달하고, 운명의 매개체인 ‘누미믹스 파편’의 힘이 발현되는 과정이 담겨 장대한 서사의 시작을 알렸다.

이클립스는 2026년 출시를 목표로 개발 중인 MMORPG로, PC와 모바일 크로스 플랫폼을 지원한다. 핵심 콘텐츠인 ‘성소’를 통해 전략적 재미를 강화하고 기존 장르를 확장한 플레이 경험을 제공하는 것이 특징이다.

관련기사

스마일게이트 신작 MMORPG 이클립스 더 어웨이크닝 시네마틱 티저 영상 공개

스마일게이트는 이번 티저 영상을 시작으로 티저 페이지와 공식 소셜 채널을 통해 게임의 세계관과 주요 콘텐츠 정보를 순차적으로 공개할 예정이다.

신재익 스마일게이트 메가포트 부문 이사는 “이번 영상은 이클립스의 세계관과 서사를 처음 소개하는 것으로 게임의 분위기와 방향성을 전달하기 위해 제작했다”며 “앞으로 공개될 정보에도 많은 관심을 부탁드린다”고 전했다.