스마일게이트, '로스트아크' 겨울 업데이트 로드맵 발표…신규 클래스 '가디언나이트' 공개

스마일게이트 RPG가 MMORPG '로스트아크'의 올겨울 대규모 업데이트 로드맵을 공개하고 본격적인 2부 스토리의 서막을 알렸다.

스마일게이트 RPG는 지난 7일 서울 광진구 워커힐 호텔 빛의 시어터에서 '2025 로스트아크 윈터 쇼케이스'를 개최했다. 이날 행사는 사전 초청된 모험가 200명과 함께 진행됐으며, 전재학 디렉터가 직접 무대에 올라 신규 클래스와 레이드, 시스템 개선안 등 세부 일정을 발표했다.

전재학 디렉터는 "7년이라는 시간이 짧은 시간이 아니다. 7년 동안 함께해주신 이용자 분들에게 진심으로 감사드린다"며 "새해에는 더 큰 감동과, 지금과 다른 변화된 모습을 선사해 드리는 한 해가 되도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.

스마일게이트 '2025 로스트아크 윈터 쇼케이스' 전경

이번 겨울 업데이트의 포문을 여는 것은 신규 클래스 '가디언나이트'다. 오는 10일 업데이트되는 가디언나이트는 '가디언 엠버레스'의 영혼을 계승한 여성 전사 클래스로, 거대한 할버드를 주무기로 사용한다.

특정 조건에서 '화신화' 상태로 변신해 더욱 강력한 공격을 펼칠 수 있으며, 발현 스킬과 화신 스킬을 전환하는 고유의 스킬 구조를 갖춘 것이 특징이다.

7일 공개된 '로스트아크' 겨울 업데이트 로드맵.

이어 24일에는 1부 스토리의 대미를 장식할 신규 스토리 '심연의 끝을 마주한 자'가 추가된다.

전 디렉터는 "1부 여정을 찬란하게 마무리하는 스토리로 아크의 발동과 드러나는 비밀, 카제로스와의 최후 결전이 펼쳐질 것"이라며 "마지막 연출만큼은 스킵 없이 지켜봐 달라"고 강조했다.

내년 1월 7일에는 새로운 엔드 콘텐츠인 그림자 레이드 '고통의 마녀, 세르카'가 업데이트된다. 4인 파티로 진행되는 이번 레이드는 노말(1710), 하드(1730), 나이트메어(1740) 등 세 가지 난이도로 구성된다.

로스트아크 전재학 디렉터가 7일 쇼케이스 무대에 올랐다.

기존의 무력화 게이지를 대체하는 '대난투 시스템'과 보스 스킬을 흡수해 사용하는 '그림자 스킬' 등 새로운 전투 시스템이 도입돼 색다른 재미를 제공할 예정이다.

성장 및 편의성 시스템도 대폭 개편된다. 장비 재련 시스템에는 '돌파' 단계가 추가돼 최대 25강까지 성장이 가능해지며, AI가 자동으로 어빌리티 스톤을 세공해 주는 '스마트 세공' 기능이 도입된다.

전 디렉터는 스마트 세공에 대해 "확률이다 보니 단정 짓기는 어렵지만, 7/7(성공 수치) 정도 깎을 때는 대부분 AI에 맡기는 게 낫지 않을까 싶다"고 설명했다.

7일 공개된 '로스트아크' 신규 클래스 '가디언나이트'.

이와 함께 이용자들의 성장을 돕는 '모코코 챌린지 익스프레스' 혜택도 강화된다. 이번 익스프레스는 아이템 레벨 1640 점핑을 시작으로 1660, 1670, 1680 달성 보상을 지원하며, 최종적으로 1700 레벨까지 성장을 돕는다. 또한, 겨울 시즌을 맞아 이벤트 레이드 '고요한 밤, 눈꽃 아르고스의 귀환' 등 다양한 즐길 거리가 마련된다.

스마일게이트 RPG는 내년 3월 '카다룸 제도' 업데이트를 시작으로 로스트아크의 2부 스토리를 본격적으로 전개하며 세계관을 확장해 나갈 계획이다.

전 디렉터는 "지난해에는 '최강의 적과 최후의 전투'를 예고했지만, 이번에는 '새로운 모험의 바람이 불어온다'고 전할 수 있을 것 같다"라며 "새해에는 더 큰 감동과 변화된 모습을 선사해 드리는 한 해가 되도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.