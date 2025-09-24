스마일게이트 '로스트아크', 시즌제 새 전투 콘텐츠 '낙원' 업데이트

스마일게이트 RPG(대표 지원길)는 대표 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘로스트아크’의 신규 전투 콘텐츠 ‘낙원’을 업데이트 했다고 24일 밝혔다.

낙원은 아이템 레벨 1천640부터 입장할 수 있으며 총 16주간 진행되는 시즌제 전투 콘텐츠다. 모험가들이 스스로의 한계를 뛰어넘을 수 있도록 ‘천상’, ‘증명’, ‘지옥’이라는 3종의 시험이 제공되며 이를 도전하고 다양한 보상을 획득할 수 있다. 낙원 안에서는 기존의 성장 시스템 대신 전용 성장 시스템이 적용되기 때문에 모든 모험가들이 동일한 조건에서 시즌을 시작할 수 있다.

천상은 몰려드는 다수의 적을 처치해야 하는 시험으로 전투 결과에 따라 낙원 전용 성장 요소인 ‘낙원의 유산’을 획득할 수 있는 것이 특징이다. 낙원의 유산은 낙원 안에서만 착용할 수 있는 전용 장비 개념으로 시즌이 끝나면 삭제된다. 총 6종으로 구성되어 있으며 유산 부위에 따라 각기 다른 능력치와 효과를 지니고 유산의 등급과 품질에 따라 성능이 결정된다.

스마일게이트 로스트아크, 시즌제 새 전투 콘텐츠 등 업데이트.

증명은 제한된 시간 안에 등장한 적을 1대1로 제압하며 더욱 높은 단계에 도전하는 시험이다. 클리어 시간 또는 단계 진척도에 따라 주간별로 랭킹이 부여되고 순위에 따라 모험가 배너와 칭호, 지옥 입장 열쇠 등 다양한 보상을 받을 수 있다. 주간별 랭킹 보상은 마지막 주차에서 획득한 보상만이 영구적으로 소장할 수 있다.

지옥은 총 100층으로 이루어진 던전을 무작위로 내려가며 탐험하는 시험이다. 낙원 콘텐츠를 플레이해 획득하는 지옥 열쇠를 소모해 열쇠마다 지정된 횟수만큼 내려갈 수 있으며, 매 회 1~20층 내 무작위 층을 내려간다. 100층에 가까울수록 더욱 좋은 보상을 획득할 수 있다.

낙원에서는 매 시즌마다 낙원 밖에서 착용이 가능한 특별한 장비 ‘보주’를 획득할 수 있다. 보주는 시즌마다 총 3종류를 제공하며, 시즌 중 기록한 최대 ‘낙원력’에 비례하여 강해진다. 보주는 종류에 따라 주기적으로 파티 전체를 회복시키거나 적에게 피해를 주는 등 전투에 도움이 되는 효과를 제공한다.

낙원 업데이트와 함께 신규 수집형 콘텐츠인 ‘누크만의 환영석’도 선보인다. 총 12개의 환영석 조각을 모아 ‘림레이크’의 초대 장로 누크만의 과거 이야기를 감상할 수 있는 콘텐츠로 용기와 희망의 메시지를 담은 여러 스토리가 모험가들을 기다린다.

누크만의 환영석을 경험하고 싶은 모험가는 ‘환영새가 전해준 소식’ 퀘스트를 완료한 뒤 ‘요즈들의 희망을 담은’ 퀘스트를 통해 모험을 시작할 수 있다.

환영석 조각을 수집할 때마다 해당 콘텐츠를 통해서만 얻을 수 있는 특별 카드를 비롯해 고급~영웅 젬 상자, 젬 가공 초기화권, 영지 설치물 등 다양한 보상을 획득할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

관련기사

한편, 오는 11월 5일까지는 게임 내 ‘쿠르잔 전선’, ‘카오스 던전’, ‘가디언 토벌’을 플레이하고 ‘알데바란 주화’를 획득해 보상과 교환하는 ‘알데바란 축제’ 이벤트가 진행된다. 보상은 ‘유물 각인서 랜덤 주머니’와 ‘전설 카드 팩’, ‘젬 가공 초기화권’을 비롯해 캐릭터 육성에 도움이 되는 다양한 아이템으로 구성됐다.

지원길 스마일게이트 RPG 대표는 “모든 모험가들이 동일한 시작점에서 부담 없이 전투 콘텐츠를 즐기고 강력한 보상도 획득할 수 있도록 새로운 즐길 거리를 선보이게 됐다. 나만의 전략을 개발해 더욱 높은 랭킹에 오르기 위해 경쟁하는 재미도 놓치지 않으셨으면 좋겠다”고 소감을 전했다.