스마일게이트, 도쿄게임쇼2025 부스 조감도 공개

스마일게이트는 신작 ‘카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)’와 ‘미래시: 보이지 않는 미래(이하 미래시)’의 ‘도쿄 게임쇼 2025’ 부스 조감도와 스테이지 프로그램의 세부 정보를 공개했다고 22일 밝혔다.

스마일게이트는 도쿄게임쇼 2025 특별 페이지를 통해 부스의 위치와 조감도를 공개하며, 카제나, 미래시 등 각 타이틀 별 차별화된 전시 내용 및 프로그램 정보를 추가로 공개했다.

조감도에서는 각 게임의 테마에 맞게 양쪽으로 나뉘어 설치된 초대형 전시물을 확인할 수 있다. 카제나의 경우, 게임 내 ‘카오스’에 침투 시 탑승하는 전송기를 실물로 구현하고, 반원형 LED 이미지로 관람객의 시선을 사로잡을 예정이다. 미래시는 김형섭(혈라) 아트 디렉터의 작품을 대형 아트월과 높이 5.5m의 초대형 LED로 꾸며 게임에 대한 기대감을 한층 높일 계획이다. 스마일게이트는 마쿠하리 멧세 4홀 N08 부스에서 전시를 진행한다.

스마일게이트는 스테이지의 세부 프로그램 정보도 공개했다. 카제나는 게임 산업 관계자들을 위한 비즈니스 데이 양일간 관람객 소통 행사를 진행한다. 비즈니스 데이 25일과 26일에는 63만 명의 팔로워를 보유한 ‘Yunocy’ 와 구독자 38만명을 보유한 VTuber '이나바 하네루'가 스테이지에서 선행 플레이를 체험할 예정이다. 퍼블릭 데이인 27일과 28일에는 각 160만, 117만 명의 팔로워를 보유한 일본 코스프레 모델 ‘이오리 모에’와 ‘시노노메 우미’가 스테이지에서 선행 플레이 외에도 단독 포토세션으로 무대를 꾸밀 예정이다.

미래시는 글로벌 인기 버추얼 아이돌 그룹 ‘홀로라이브’ 소속의 VTuber ‘라플라스 다크니스’가 스페셜 게스트로 참여하는 토크쇼를 28일 오후 2시에 진행한다. 라플라스 다크니스는 코스프레 모델 ‘에나코’와 ‘라플라스 다크니스 × 미래시’ 테마송 ‘Jumping in the TIME’ 뮤직비디오를 감상하고, 미래시 주인공들의 비주얼 콘셉트에 대해 토론하는 시간을 가질 예정이다.