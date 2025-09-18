스마일게이트 신작 '미래시', 첫 애니메이션 PV 공개

미래시 관련 콘텐츠 및 게임 정보 순차 공개 예정

게임입력 :2025/09/18 16:23

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

스마일게이트는 컨트롤나인(공동대표 조순구, 권세웅)이 개발하고 있는 신작 수집형 RPG '미래시: 보이지 않는 미래(이하 미래시)'의 공식 유튜브 채널을 오픈하고, 첫 애니메이션 PV(프로모션 비디오) 티저를 공개했다고 18일 밝혔다.

이번에 공개된 2D 애니메이션 PV 티저 '당신이라면, 바꿀 수 있을까요?'는 '엔데', '이츠카', '티에리아' 등 세 명의 주요 캐릭터들이 치열하게 전투를 펼치는 모습을 담았다. 특히, 세 캐릭터는 반복되는 절망적인 상황에서도 희망적인 미래를 위해 싸우며 미래시만의 세계관과 분위기를 전했다.

스마일게이트는 추후 2D 애니메이션 PV 풀 버전을 공개 예정이며, 이외에도 다양한 콘텐츠와 게임 정보를 미래시의 공식 유튜브, X 등 공식 채널에서 순차적으로 업로드하며 이용자들과의 소통을 확대해 나갈 계획이다.

스마일게이트 '미래시'

미래시는 '승리의 여신: 니케', '세븐나이츠2' 등의 핵심 개발진이 모여 설립한 컨트롤나인의 신작으로, 내년 PC 온라인과 모바일 등 다양한 플랫폼 출시를 목표로 하고 있다. 특히 '승리의 여신: 니케' 등 다수의 서브컬처 게임 개발에 참여했던 김형섭(혈라) 일러스트레이터가 아트 디렉터를 맡으며 주목을 받고 있다.

관련기사

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
스마일게이트 미래시

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

신세계·알리 동맹…네이버·쿠팡 아성 흔들까

위메이드, 원화 스테이블코인 전용 메인넷 ‘스테이블 원’ 공개

KT "복제폰 생성 불가능...불법 기지국 원천차단"

'AI 국가대표' 한 자리 모인다…5대 기업, 기술력 경쟁

ZDNet Power Center