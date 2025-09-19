스마일게이트 '카제나', 사전 플레이 테스트 돌입...사전등록자 150만 돌파

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발중인 신작 RPG(역할수행게임) ‘카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)’의 글로벌 사전등록자 수가 150만명을 돌파했다고 19일 밝혔다.

회사 측에 따르면 오는 21일까지 카제나의 사전 플레이 테스트를 진행하고 출시 전 마지막 담금질에 나선다.

플레이 테스트는 사전 신청자 중 추첨을 통해 선정된 이용자들만 참여할 수 있으며 18일 오전 11시부터 21일 자정까지 진행된다. 이번 테스트에서는 스토리의 초반 구간과 로그라이크식 전투를 통해 카드 덱을 완성하는 ‘카오스 구현’ 3종, 캐릭터 육성 재료를 획득하는 ‘시뮬레이션’, 보유한 캐릭터와 전투 외의 다양한 상호작용이 가능한 ‘방주도시’ 등을 체험할 수 있다.

스마일게이트는 플레이 테스트 시작을 기념해 테스트 기간동안 다양한 이벤트도 진행한다. 먼저, 게임 플레이 스크린샷을 필수 해시태그(#카제나_사전_플레이_테스트)와 함께 자신의 ‘X’ 계정에 공유하면 추첨을 통해 배달의 민족 상품권을 지급한다. 또한, 카제나 공식 X 계정을 팔로우 한 뒤 해시태그와 함께 테스트 참여 후기를 자신의 X 계정에 공유하고 베스트 리뷰어로 선정되면 마찬가지로 배달의 민족 상품권을 지급한다.

스마일게이트 김주형 사업실장은 “카제나 출시를 기다려 주시는 많은 이용자 여러분께 진심으로 감사의 마음을 전한다. 테스트 기간동안 게임을 미리 플레이해 보시고 카제나가 더욱 좋은 게임으로 출시될 수 있도록 많은 성원과 아낌없는 조언을 부탁드린다”고 전했다.