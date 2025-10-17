스마일게이트, MMORPG '로스트아크 모바일' 비공개 테스트 참가자 모집

스마일게이트 RPG(대표 지원길)는 블록버스터 신작 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘로스트아크 모바일’이 비공개 테스트(CBT)의 참가자 모집을 시작한다고 17일 밝혔다.

참가 신청은 다음달 6일까지 로스트아크 모바일의 공식 홈페이지에서 할 수 있다. 테스트 참여자는 추첨을 통해 같은달 11일 공식 홈페이지에서 공개된다.

이번 테스트는 다음달 13일부터 16일까지 총 나흘간 진행된다. 플랫폼은 구글 플레이와 애플 앱스토어, PC 클라이언트를 지원한다.

이번 테스트에서는 언리얼5의 고품질 그래픽으로 재 탄생한 로스트아크 모바일만의 새로운 스토리와 함께 파티형 콘텐츠의 정점인 가디언 토벌, 군단장 레이드 등의 콘텐츠와 1인 플레이어를 위한 카오스 브레이크, 군단 던전, 1인 레이드 등의 새로운 콘텐츠도 제공될 예정이다.

스마일게이트 RPG는 테스트 참가자 모집을 기념해 로스트아크 모바일의 마스코트 ‘헤리리크’를 테마로 풍성한 선물을 증정하는 ‘헤리리크와 놀기’ 이벤트도 선보인다. 이벤트는 다음달 6일까지 진행되며 테스트 참가자 모집 신청을 완료한 모험가라면 누구나 참여가 가능하다. 모험가들은 공식 홈페이지에서 여러 가지 미션을 수행하고 ‘헤리리크의 홀씨’를 획득한 뒤 홀씨 교환소에서 매주 원하는 경품에 응모할 수 있다. 경품은 네이버페이 포인트, 스타벅스 기프트 카드와 장패드, 헤리리크 맥세이프 보조배터리, 헤리리크 머그컵 등 다양하게 준비됐다.

테스트 소식을 SNS에 공유하는 이벤트도 진행된다. 로스트아크 모바일 공식 유튜브와 카카오톡 채널을 구독하고 로스트아크 모바일 CBT 모집 페이지를 자신의 SNS에 공유해 참여할 수 있으며 추첨을 통해 신세계 상품권과 네이버페이 포인트, 배달의 민족 상품권 등 풍성한 경품을 받을 수 있다.

지원길 스마일게이트 RPG 대표는 “지난 비전 프리뷰 행사에 이어 로스트아크 모바일을 더욱 많은 모험가 여러분이 플레이해 보시고 다양한 피드백을 주실 수 있도록 비공개 테스트를 진행하게 됐다. 여러분과 함께 만들어 나가는 게임이 될 수 있도록 열심히 준비했으니 많은 관심과 신청을 부탁드린다”고 소감을 전했다.