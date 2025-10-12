스마일게이트-코단샤, 만화 '데드 어카운트' 게임화 라이선스 계약 체결

신작 게임 ‘데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃’ 퍼블리싱 예정

게임입력 :2025/10/12 13:35

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

스마일게이트는 일본 출판사 코단샤와 만화 ‘데드 어카운트’의 게임화를 위한 라이선스 계약을 체결했다고 지난 10일 밝혔다. 

이번 계약을 통해 스마일게이트는 현재 개발 중인 신작 ‘데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃’의 글로벌 퍼블리싱을 맡게 된다.

‘데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃’은 캐릭터 수집과 성장 요소를 접목한 팀 로그라이트 장르의 게임으로, 원작의 스토리와 세계관을 충실히 반영해 본연의 재미를 그대로 담아낼 예정이다. 게임 개발은 ‘세븐나이츠’ 등 다수의 게임에서 개발 경험을 쌓아온 개발진이 소속된 ‘이안게임즈’(공동대표 박영재, 조경주)가 맡았다. 현재 모바일과 STOVE(PC) 크로스 플랫폼으로 개발 중이며, 주요 콘텐츠 및 정보는 향후 순차적으로 공개될 예정이다.

왼쪽부터 조경주-박영재 이안게임즈 공동대표, 코단샤 후루카와 신 부장, 백영훈 스마일게이트 홀딩스 메가포트 부문 대표.

게임의 원작인 ‘데드 어카운트’는 2023년에 연재를 시작했으며, ‘리얼 어카운트’와 ‘마녀에게 바치는 트릭’ 등으로 잘 알려진 와타나베 시즈무 작가의 작품이다. 죽은 자의 SNS 계정이 디지털화되어 되살아난 유령을 퇴치하기 위해, 주인공인 ‘에니시로 소지’가 ‘미덴학원’에 편입해 동료들과 함께 분투하는 내용을 담았다. 

특히 이 작품은 현대 사회를 반영한 주제와 박진감 넘치는 배틀 액션으로 화제를 모으며, 특히 젊은 독자층을 중심으로 폭넓은 세대에서 큰 관심을 받고 있다. 

또한 내년 1월부터 TV아사히 계열 전국 24개 네트워크 “IMAnimation”에서 매주 토요일 밤 11시 30분에 애니메이션 방영도 예정돼 있다고 회사 측은 설명했다. 

관련기사

스마일게이트-코단샤, 만화 ‘데드 어카운트’ 게임화 라이선스 계약 체결.

스마일게이트 오병진 사업실장은 “데드 어카운트의 게임화는 단순한 IP 확장을 넘어, 원작 팬과 게이머 모두에게 새로운 경험을 선사할 수 있을 것으로 기대한다”며 “스마일게이트의 퍼블리싱 경험을 바탕으로 데드 어카운트를 성공적인 글로벌 타이틀로 안착시키고, 다양한 문화 콘텐츠와의 협업을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

코단샤 후루카와 신 부장은 “데드 어카운트는 기존 액션 만화와 차별화된 강렬한 스토리와 세계관을 갖춘 작품”이라며, “이번 게임화 프로젝트를 통해 원작의 매력을 끌어내, 팬들에게 새로운 경험을 선사할 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다. 

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
스마일게이트 코단샤 데드어카운트

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'역대급 충격' 가상자산 시장, 20억 달러 규모 레버리지 청산

금속맛·성적쾌감 등 격한운동 후 7가지 생리현상과 그 이유

정책 뒤집은 유튜브...영구정지 사용자 풀어준다

트럼프 "11월부터 중국에 100% 추가관세 적용"

ZDNet Power Center