스마일게이트 신작 '카제나', 글로벌 사전등록 200만 돌파

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브가 개발 중인 신작 RPG '카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)'의 글로벌 사전등록자가 200만명을 넘어섰다고 1일 밝혔다. 게임의 정식 출시는 다음 달 22일이다.

스마일게이트는 지난주 열린 '도쿄게임쇼 2025(TGS 2025)'에서 카제나 부스를 마련해 시연존과 현장 프로그램을 운영했다. 현지 이용자와 업계 관계자들의 관심을 끌었으며, 카드 기반 로그라이크 전투 시스템이 호평을 받았다.

앞서 진행된 플레이 테스트에서도 응답자의 70%가 긍정적인 평가를 내렸다.

스마일게이트는 테스트 피드백을 반영해 게임 완성도를 높이는 한편, 10월 초 '개발자 코멘터리' 영상을 통해 개발 방향성을 공유할 계획이다.

김주형 스마일게이트 사업실장은 "카제나에 보내주신 성원에 깊이 감사드린다. 특히 TGS 2025에서 확인된 글로벌 유저들의 뜨거운 관심은 큰 힘이 됐다"며, "200만 명이 넘는 사전등록자 분들의 기대에 부응할 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다"고 전했다.