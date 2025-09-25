스마일게이트, 로그라이크RPG '카제나' 10월 22일 글로벌 출시

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발 중인 다크 판타지 로그라이크 RPG(역할수행게임) ‘카오스 제로 나이트메어’(이하 카제나)의 출시일을 확정해 공개했다고 25일 밝혔다.

회사 측에 따르면 카제나는 다음 달 22일 한국 포함 글로벌 시장에 정식 출시될 예정이다.

스마일게이트는 지난 18일부터 21일까지 카제나의 글로벌 이용자들이 참여한 사전 플레이 테스트를 진행하는 등 막바지 론칭 준비에 박차를 가하고 있다. 이용자들은 SF 다크 판타지 기반의 어두운 세계관과 ‘카드’를 활용한 로그라이크식 전투의 독창성에 호평을 보냈으며 파격적인 애니메이션 연출도 높은 점수를 줬다. 테스트 종료 후 실시한 설문 조사에서는 게임 플레이에 대한 긍정 답변 비율이 70%에 달했다.

스마일게이트는 론칭에 앞서 이용자들의 테스트 피드백에 대한 개발자 코멘터리 영상도 공개한다는 계획도 밝혔다.

한편, 스마일게이트는 이날부터 28일까지 일본 지바 마쿠하리 멧세에서 진행되는 ‘도쿄게임쇼 2025’에 대규모 부스를 열고 관람객들을 맞는다. 현장에는 카제나를 플레이 해볼 수 있는 시연대가 마련되며 유명 코스프레 모델들의 포토세션과 다양한 이벤트도 진행될 예정이다.

스마일게이트 김주형 사업실장은 “세계 서브컬처 게임 팬 여러분들이 오랫동안 기다려 주셨던 카제나가 마침내 정식 론칭 일정을 공개하게 됐다. 테스트 피드백을 바탕으로 게임의 완성도를 높이고 약속된 일정에 차질 없이 선보일 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다”고 전했다.