스마일게이트, 'AGF 2025' 메인스폰서 확정…부스 규모 확대

스마일게이트는 오는 12월 일신 킨텍스에서 개최되는 국내 최대 서브컬처 게임·애니메이션 축제 'Anime X Game Festival 2025(이하 AGF 2025)'에 공식 메인 스폰서로 참가한다고 14일 밝혔다. 스마일게이트는 지난 2023년부터 매년 AGF에 부스를 열고 게임 팬들과 소통해 왔으며, 올해는 메인 스폰서로서 부스 규모와 현장 이벤트를 더욱 확대할 계획이다.

AGF는 매년 12월 일산 킨텍스에서 개최되는 국내 최대의 서브컬처 축제다. 지난해에는 이틀간 열린 행사에 7만2천명에 달하는 관람객이 몰리며 성황을 이뤘다. 올해는 오는 12월 5일부터 7일까지 사흘간 관람객들을 맞을 예정이다.

스마일게이트는 지난 2023년 대표 IP(지식 재산권) '에픽세븐'과 스토브로 부스를 꾸렸고, 지난해에는 '에픽세븐', '카오스 제로 나이트메어', '아우터플레인', '러브랩 by 스토브' 등 4개존으로 구성된 대규모 체험형 부스와 관람객들이 쉴 수 있는 리프레시 존을 선보여 1만명이 넘는 관람객이 방문했다.

스마일게이트는 올해 메인 스폰서로 참가하는 만큼 부스 규모와 현장 이벤트를 더욱 확대하고 서브컬처 팬들을 위한 풍성한 즐길 거리를 마련할 예정이다. 참가 작품 및 부스에 대한 구체적인 정보는 추후 오픈 될 특별 사이트에서 순차적으로 공개할 예정이다.

이노주 스마일게이트 메가포트 이사는 "곧 정식 론칭을 앞둔 '카오스 제로 나이트메어'와 TGS에서 선보인 '미래시'를 비롯해 스마일게이트의 서브컬처 게임 라인업이 점차 확대되고 있는 만큼 이번 AGF 2025에서 팬 여러분께 특별한 경험을 선사할 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 전했다.