스마일게이트 오렌지플래닛 창업재단(이하 오렌지플래닛)은 오는 11일 전주시와 함께 서울 오렌지플래닛 강남센터에서 '제3회 F&B 인사이더스'를 개최한다고 8일 밝혔다.

'F&B 인사이더스'는 오렌지플래닛 전주센터의 지역 특화 지원 사업으로, 제품력은 우수하나 브랜딩과 시장 연결에 어려움을 겪는 F&B 기업을 돕기 위해 기획됐다.

이번 3회차 행사는 전북 지역의 F&B 기업과 수도권 유망 스타트업 간의 교류를 본격화하는 데 중점을 뒀다. 전주센터 입주 기업이 보유한 원물 기반의 제품력에 수도권 스타트업의 데이터, 리뷰, 커머스 역량을 결합해 실질적인 성장 모델을 발굴한다는 구상이다.

스마일게이트 오렌지플래닛, '제3회 F&B 인사이더스' 11일 개최.

행사는 실전 경험을 공유하는 '인사이더스 토크'와 협업을 논의하는 '콜라보 세션'으로 진행된다. 인사이더스 토크에서는 장세훈 에스앤이컴퍼니 대표가 '데이터로 예측하는 식품 공급망'을, 최낙삼 좋은상품연구소 소장이 '브랜드가 되는 식품의 조건'을 주제로 각각 강연한다.

이어지는 콜라보 세션에는 고객관리 서비스 '리뷰닥터' 운영사 스토어스토리와 퍼블리싱 플랫폼 기업 푼타컴퍼니가 참여해 현장 F&B 기업들과 브랜드, 콘텐츠, 데이터를 활용한 구체적인 협업 방안을 논의할 예정이다.

관련기사

임숙희 전주시 경제산업국장은 "오렌지플래닛 강남센터 패밀리사와의 전략적 네트워킹은 지역 스타트업들의 확장과 성장을 위한 귀한 촉매제가 될 것"이라고 전했다.

서상봉 오렌지플래닛 센터장은 "전주센터의 스타트업은 원물과 제조가 강점이고 강남센터는 데이터 역량을 가진 스타트업이 모여있는 곳"이라며 "3회 F&B 인사이더스를 통해 두 지역의 강점을 연결하고 로컬 브랜드가 전국·글로벌 시장으로 나갈 수 있는 실질적인 지원과 성공 사례를 만들어 가겠다"고 말했다.