스마일게이트 'CFS 2025 그랜드 파이널', 중국 청두서 개막

스마일게이트 엔터테인먼트는 크로스파이어 글로벌 e스포츠 대회 ‘CFS 2025 그랜드 파이널’이 중국 청두에서 개막한다고 3일 밝혔다.

이번 대회는 오는 14일까지 12일간 진행되며, 전 세계 16개 팀이 출전해 총상금 143만 달러(약 20억원)를 두고 경쟁한다. 경기는 그룹 스테이지부터 플레이오프 승자전까지는 청두 양자계 스튜디오에서, 플레이오프 패자조 준결승과 결승전은 대마방 금융타운 연예센터에서 열린다.

올해는 대회 방식이 전면 개편됐다. 중국, 브라질, 베트남, EUMENA 등 메이저 권역 1위 팀인 '트위스티드 마인즈', '알 카드시아', '가이민 글래디에이터', '올게이머스'는 플레이오프에 직행한다. 나머지 12개 팀은 3팀씩 4개 조로 나뉘어 조별 리그를 치르며, 각 조 1위 팀만 플레이오프 8강에 합류한다.

관련기사

CFS 2025 그룹 스테이지 양자계 스튜디오

개막일에는 총 4경기가 펼쳐진다. 필리핀의 '팀 스탈리온'과 미국의 '스왐프 게이밍'이 첫 경기를 치르며, 이어 베트남 '팀 팔콘' 대 브라질 '팀 리퀴드', 베트남 '버투스 프로' 대 필리핀 'EVOS ARc'의 경기가 진행된다. 마지막으로는 디펜딩 챔피언인 '에볼루션 파워 게이밍'이 유럽의 '이너써클'을 상대로 경기에 나선다.

대회 기간 청두 시내에서는 오프라인 프로모션도 진행된다. 결승전이 열리는 연예센터에는 블랙 위도우 전시와 게임 맵 체험존이 마련되며, 복합문화 공간인 동교기억에서도 브랜드 체험존이 운영된다.