뷰노, 스마일게이트인베스트먼트와 다시 맞손

뷰노가 2일 이사회를 열고 스마일게이트인베스트먼트가 조성한 100억원 규모의 ‘스마일게이트 혁신성장펀드’의 전략적 참여를 결정했다.

스마일게이트인베스트먼트는 뷰노의 상장 이전 초기 투자자로 참여한 바 있다. 투자금 회수 이후 4년 만에 다시 파트너십을 맺게 된 것. 뷰노는 이번 지원을 기반으로 해외 시장에서의 사업 실행력을 더욱 강화한다는 계획이다.

관련해 뷰노는 뷰노메드 딥카스(VUNO Med-DeepCARS)의 미국 식품의약국(FDA) 510k 허가 및 신기술추가지불보상(NTAP) 적용 심사 결과를 기다리고 있다. 유럽과 중동 시장도 동시 진행 중이다.

뷰노 관계자는 “스마일게이트인베스트먼트와의 협력은 뷰노의 기술 경쟁력과 글로벌 성장성에 대한 신뢰 덕분”이라며 “해외 시장에서 임상·사업 가치를 입증하며 글로벌 의료 AI 기업으로 영향력을 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.

스마일게이트인베스트먼트 측은 “뷰노는 국내 의료 AI 시장에서 기술 우위를 확보하며 성장 잠재력을 입증해 왔다”라며 “미국·유럽 등 주요 시장에서의 사업 속도가 가속화되고 있는 점을 긍정적으로 평가해 이번 펀드 참여를 결정했다”라고 전했다.