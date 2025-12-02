스마일게이트 퓨처랩, '비버롹스 2025' 특별 이벤트 공개…'산나비' 외전 시연

스마일게이트 퓨처랩 재단은 인디게임&컬쳐 페스티벌 '비버롹스 2025'의 특별 이벤트 상세 내용을 2일 공개했다.

재단은 이번 행사에서 인기 인디게임 '산나비'의 특별 부스를 운영한다. 개발사 원더포션이 직접 운영하는 이 부스에서는 신규 외전 '산나비: 귀신 씌인 날'의 시연 공간이 마련된다.

또한 텀블벅 리워드로 인기를 끈 철호패를 비롯해 스티커, 아크릴 스탠드 등 IP 활용 굿즈를 판매하며, 구매자 전원에게 전용 쇼핑백을 증정한다.

스마일게이트, ‘비버롹스 2025’ 특별 이벤트 공개

유승현 원더포션 대표의 특별 강연도 진행된다. 유 대표는 '산나비 포스트모템: 그때 알았더라면 좋았을 것들'을 주제로 개발 과정의 시행착오와 경험을 공유할 예정이다.

관람객의 몰입도를 높이기 위한 현장 이벤트도 준비됐다. 모든 관람객에게는 전시관 동선과 미션이 담긴 '가이드&퀘스트북'이 제공된다. 퀘스트를 수행하면 로스트아크 굿즈와 비버롹스 굿즈 등 경품을 받을 수 있다. 어린이 관람객에게는 게임 창작 과정을 이해할 수 있는 전용 가이드북이, 첫 방문객에게는 난이도별 게임 큐레이션이 지원된다.

오프라인 행사에 앞서 온라인 전시관도 열렸다. 지난 1일부터 스토브 내 '비버롹스 온라인 전시관'을 통해 올해 참가작 281개를 순차적으로 공개 중이다. 이용자는 DDP 전시작 82개와 온라인 독점작 199개를 무료로 플레이할 수 있다.

관련기사

올해로 4회째를 맞는 '비버롹스 2025'는 오는 5일부터 7일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최된다.

황주훈 스마일게이트 퓨처랩 재단 팀장은 "산나비 특별 부스와 퀘스트북, 온라인 전시관이 하나의 축제가 되어 관람객을 인디게임 세계로 이끌 것"이라고 말했다.