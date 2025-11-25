스마일게이트 '카제나', 출시 한 달 글로벌 매출 402억원 기록

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브가 개발한 로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)'의 출시 한 달 성과를 담은 인포그래픽을 25일 공개했다.

이번 인포그래픽은 지난 20일 기준 데이터를 바탕으로 집계됐다. 카제나는 지난달 22일 출시 이후 글로벌 다운로드 350만건, 일일 활성 이용자 수(DAU) 111만명을 돌파했다.

누적 글로벌 매출은 PC 플랫폼을 포함해 402억원을 기록했다. 플랫폼별 이용자 비중은 모바일이 80%로 PC(20%)보다 높게 나타났다.

인게임 플레이 데이터도 공개됐다. 이용자들은 핵심 콘텐츠인 '카오스' 토벌에 총 980만6천29회 성공했으나, 실패 횟수는 1천186만4천407회에 달해 높은 난이도를 보였다. 전투 중 '트라우마' 상태에 빠진 전투원은 1천883만명으로 집계됐다.

전투원 수집 현황을 보면 총 1억1천20만명의 전투원이 구출됐다. 이용자가 가장 많이 보유한 5성 전투원은 '하루', '칼리페', '메이린' 순이었으며, 5성 파트너는 '아스테리아', '웨스트매컷', '닉스' 순으로 나타났다. 신뢰도 레벨 10을 가장 많이 달성한 캐릭터는 '유키', '하루', '메이린' 순이었다.

이외에도 이용자들이 게임 내 '방주도시'에서 승인한 정책은 약 8천357만건, '정원 카페'에서 주문한 커피는 약 1천608만잔으로 기록됐다.

김주형 스마일게이트 실장은 "번 인포그래픽은 글로벌 성과와 이용자 플레이 패턴을 직관적으로 전달하기 위해 제작했다"며 "지속적인 의견 청취와 업데이트를 통해 더 나은 서비스를 제공하겠다"고 전했다.