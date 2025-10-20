신작 게임 아키텍트-카제나-아크레이더스...10월 흥행 시동

10월 주요 게임사가 잇따라 신작을 내놓는 가운데, 하반기 게임 시장의 경쟁은 더 치열해질 전망이다.

각 신작 게임은 RPG·MMORPG·서바이벌 액션 등 다양한 장르로 구성된 만큼, 각 분야 핵심 이용자의 관심이 쏠릴 것으로 보인다.

출시 예정작을 보면 RPG에 MMORPG 등 장르가 다양한 만큼, 신작 출시를 기다리고 있는 각 장르별 핵심 이용자가 대거 몰릴지 주목된다.

20일 게임업계에 따르면 드림에이지와 스마일게이트, 넥슨코리아가 서비스를 준비 중인 신작 게임이 출시가 임박한 것으로 확인됐다.

드림에이지 '아키텍트'.

우선 오는 22일 드림에이지는 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일'(이하 아키텍트), 스마일게이트는 로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어'(이하 카제나)를 각각 서비스한다.

PC와 모바일로 즐길 수 있는 '아키텍트'는 MMORPG 특유의 재미를 강조한 작품으로, 게임 플레이의 몰입감을 높인 스토리라인과 모험 콘텐츠 등으로 차별화를 꾀한 것이 주요 특징이다.

또 이 게임은 협동 플레이의 재미도 강조했다. 대표적으로는 돌발 이벤트 '범람'은 필드 전역에 무작위로 등장하는 대규모 몬스터를 협동 플레이로 풀 수 있도록 했다.

특히 해당 게임은 지난해 지스타 때 시연 버전으로 주목을 받았으며, 당시 지스타 현장을 찾은 방문객에게 높은 수준의 그래픽 연출과 액션성 등에 호평을 받았다.

드림에이지는 개발을 맡은 아쿠아트리와 하나의 팀으로 '아키텍트'의 완성도를 높여왔으며, 정식 서비스를 통해 단기간 흥행을 시도한다는 계획이다. 이 게임이 하반기 드림에이지의 성장을 이끌지가 관전 포인트다.

스마일게이트 '카오스 제로 나이트메어'

'카제나'는 스마일게이트의 슈퍼크리에이티브에서 개발한 신작 게임이다. PC·모바일 크로스플레이를 지원하는 이 게임은 다크 판타지풍 로그라이크 재미에 RPG 요소를 접목한 작품으로 요약된다.

이 게임은 지난달 18일부터 21일까지 진행된 글로벌 사전 플레이 테스트 이후 전투의 독창성과 애니메이션 연출성 등에 긍정적인 평가를 이끌어내기도 했다.

스마일게이트 측은 지난 1일 '카제아'의 사전 등록자 수가 200만 명을 돌파했다고 밝히기도 했다. 이는 게임성에 기대를 하고 있는 이용자가 몰린 영향으로, 출시 이후 단기간 흥행할지에 시장의 기대를 높였다는 것이 전문가의 대체적인 의견이다.

시장에서는 '카제나'가 서브컬처와 로그라이크 RPG 장르를 즐기는 게임팬을 동시에 사로잡을지 예의주시하고 있으며, 스마일게이트의 추가 성장을 이끌지도 기대하고 있다.

넥슨이 10월 30일 '아크 레이더스'를 정식 출시한다.

넥슨코리아는 북미 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 서바이벌 액션 신작 '아크 레이더스'를 오는 30일 정식 출시한다고 밝혔다.

PC와 콘솔로 즐길 수 있는 '아크 레이더스'는 기계 생명체 '아크'가 지배하는 종말 이후의 미래 지구에 이용자가 '레이더'로서 자원을 확보하고, 협동과 경쟁을 통해 생존을 모색하는 재미를 담은 신작이다.

이 게임은 지난달 사전 판매를 시작한 후 스팀 글로벌 차트 상위권에 올라 주목을 바딕도 했다. 사전 구매한 이용자에게는 특별한 아스트로 번들 코스메틱 아이템을 획득할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

관련기사

넥슨 측은 '아크 레이더스' 정식 출시 전 서버 안정성 점검을 위한 '서버 슬램(Server Slam)'을 진행하며 막바지 준비에 들어갔다.

업계 한 관계자는 "10월 흥행이 기대되는 아키텍트와 카제나, 아크 레이더스가 차례로 출시된다. 출시 전 예약자 수와 스팀 차트 등을 보면 흥행이 예상되는 상황"이라며 "이중 아크 레이더스는 PC와 콘솔 플랫폼을 통해 글로벌 흥행을 시도한다. 이 게임이 하반기 넥슨의 글로벌 영향력 확대에 큰 기여를 할지 지켜봐야 할 것"이라고 말했다.