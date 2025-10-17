넥슨, PvPvE 서바이벌 신작 '아크 레이더스' 서버 안정성 테스트

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 자회사 엠바크 스튜디오(대표 패트릭 쇠더룬드)에서 개발 중인 PvPvE 서바이벌 액션 신작 ‘아크 레이더스(ARC Raiders)’의 서버 안정성 점검을 위한 ‘서버 슬램(Server Slam)’을 개시한다고 17일 밝혔다.

이번 서버 슬램은 정식 출시를 앞두고 안정적인 서비스 환경을 검증하고, 아직 ‘아크 레이더스’를 경험해보지 못한 이용자에게 플레이 기회를 제공하고 게임성을 선보이기 위해 진행된다. 이날 오후 10시부터 19일까지 사흘간 PC(스팀, 에픽게임즈 스토어), PS5, X박스 시리즈 X¦S에서 별도의 참가 신청이나 초대 없이 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.

앞서 공개한 신규 티저 영상에는 거대한 아크 ‘퀸’과의 교전, 추락한 아크 탐사선 수색, ‘레이더’ 간 협동과 교류 장면이 담겼으며, 이번 서버 슬램에서 체험할 주요 콘텐츠를 미리 확인할 수 있다. 테스트 기간 동안 이용자는 ‘레이더’가 되어 ‘아크 레이더스’의 첫 번째 맵 ‘댐 전장(Dam Battlegrounds)’를 탐험할 수 있다. 지상에 진입해 전리품을 확보하고 탈출을 시도하는 긴장감 넘치는 생존 플레이를 즐길 수 있으며, ‘전자기 폭풍’과 ‘야간 레이드’와 같은 특별한 전장 환경, 강력한 보스급 거대 아크 ‘퀸’ 등장 이벤트도 만나볼 수 있다고 회사 측은 설명했다.

또한 지하 기지 ‘스페란자’에서는 다양한 생활 콘텐츠를 경험할 수 있다. 지상에서 수집한 각종 자원을 활용해 개인 ‘제작소(Workshop)’에서 총기, 수류탄, 붕대 등 장비와 아이템을 제작하거나 NPC들과 거래하고, 퀘스트를 수행하는 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다. 퀘스트를 완료해 얻은 재화 ‘크레드(Cred)’로 ‘레이더 덱(Raider Deck)’을 순차적으로 해금하며 추가 보상을 받을 수 있으며, 이를 통해 ‘아크 레이더스’의 지상 탐험과 지하 생활을 폭넓게 체험할 수 있다.

넥슨은 ‘아크 레이더스’ 서버 슬램 실시를 기념해 참가자 전원에게 정식 출시 후 사용할 수 있는 한정 코스메틱 장비 ‘서버 슬래머(Server Slammer)’ 가방 부착물을 선물한다.

한편, ‘아크 레이더스’는 기계 생명체 ‘아크’가 지배하는 종말 이후의 미래 지구에서 이용자가 ‘레이더’로서 자원을 확보하고, 협동과 경쟁을 통해 생존을 모색하는 PvPvE 서바이벌 액션 게임이다. 지난 9월 사전 판매를 시작한 후 스팀 글로벌 차트 상위권에 올랐으며, 현재 스팀 위시리스트 4위를 기록하며 주목받고 있다. 사전 구매한 이용자에게는 특별한 ‘아스트로 번들’ 코스메틱 아이템을 획득할 수 있으며, 오는 30일 한국 포함 글로벌 시장에 정식 출시된다.