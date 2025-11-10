스마일게이트 '카제나', 은하망 뉴스 금기제나 카탈리스트 업데이트 예고

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발한 로그라이크 RPG(역할수행게임) ‘카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)’의 개발자 코멘터리 영상 ‘은하망 뉴스 금기의 카탈리스트 업데이트’를 지난 7일 공개했다고 밝혔다.

카제나 공식 유튜브 채널에서 공개된 이번 영상에는 최승현 시스템 및 라이브팀 팀장, 공지환 전투팀 팀장 등 개발자들이 출연해 오는 12일에 있을 업데이트 내용을 설명했다.

설명에 따르면 이번 업데이트에는 시즌 콘텐츠인 ‘은하계 재해’를 비롯해 시즌 세이브데이터, 신규 스토리 ‘금기의 카탈리스트’, 신규 전투원 ‘유키’와 파트너 ‘웨스트매컷’, 신규 카오스 ‘제 0 연구소’, ‘성운 왜곡’이 포함되며, ‘대균열’ 콘텐츠는 다음 업데이트에서 추가한다.

이용자들은 영상을 통해 각 업데이트에 대한 자세한 내용과 활용 방법, 신규 전투원 유키의 스토리 영상 등에 대한 설명을 확인할 수 있다. 특히, 유키를 전략적으로 사용할 수 있는 전투 매커니즘과 중요 카드의 ‘번뜩임’ 활용 및 다른 전투원들과의 시너지 등을 알아볼 수 있다.

더불어 개발자들은 영상 말미에서 새롭게 선보이는 시즌제 콘텐츠 은하계 재해의 신규 카오스 ‘성운 왜곡’과 추후 업데이트 할 보스 사냥 콘텐츠 ‘대균열’에 대해 소개해 기대감을 높였다. 또한, ‘구출 앵커’, ‘무료 크리스탈’, ‘프리즘 렌즈’ 등의 풍성한 혜택을 증정하는 이벤트와 우편 내용도 전달했다.

스마일게이트는 개발자 코멘터리 영상을 지속적으로 공개함으로써 다양한 분야의 카제나 개발진이 출연해 이용자들의 궁금증을 해소하고, 게임에 대한 이해를 높일 수 있도록 하고 있다.

스마일게이트 김주형 사업실장은 “이번 영상을 통해 이용자 여러분들에게 앞으로 카제나가 나아갈 콘텐츠의 다양성에 대해 설명드릴 수 있었다”라며 “향후 개발자 코멘터리 영상을 다양하게 제작하고 선보임으로써 보다 적극적인 소통을 이어 나갈 계획”이라고 전했다.