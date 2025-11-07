스마일게이트 희망스튜디오, 英 '이코노미스트 임팩트' 소셜 이노베이터 선정

스마일게이트 희망스튜디오는 영국 이코노미스트 그룹 산하 연구기관 '이코노미스트 임팩트'가 발간한 보고서 '아시아 기업의 선행 비즈니스'에서 '소셜 이노베이터'로 선정됐다고 7일 밝혔다. 이번 보고서에 선정된 국내 기업 및 재단은 스마일게이트 희망스튜디오가 유일하다.

이코노미스트 임팩트는 아시아 기업들의 사회 공헌 활동을 조명하며, 기업이 보유한 자원을 활용하는 전략과 방식을 다뤘다. 보고서에는 스마일게이트 희망스튜디오를 비롯해 타타그룹(인도), 앤트그룹(중국), 마이크로소프트 필란트로피즈(미국, 아시아 지역) 등 12개 글로벌 기업 및 재단 사례가 6가지 사회공헌 모델로 소개됐다.

보고서는 스마일게이트를 기업 자원과 전문성, 네트워크를 결합해 영향력을 확장한 아시아 대표 사례로 꼽으며, '나눔의 게임화'라는 접근법을 통해 사회적 선행을 문화로 확장했다고 조명했다.

이코노미스트 임팩트는 "스마일게이트는 상업적 플랫폼이 아닌 게임의 본질적 즐거움과 커뮤니티 에너지를 사회문제 해결로 연결한 소셜 이노베이터"라고 언급했다.

희망스튜디오는 기부 플랫폼에 레벨, 랭크, 온라인 뱃지 등 '게이미피케이션' 요소를 활용해 기부의 재미와 지속성을 높여 이용자들의 자발적 참여를 이끌어 낸 점을 높이 평가받았다. 보고서에 따르면 2020년부터 2024년까지 희망스튜디오 플랫폼 누적 기부금은 450만 달러(약 65억원) 이상을 기록했으며, 2024년 한 해에만 약 1만9천건의 기부 및 자원봉사 참여가 이뤄졌다.

주요 사례로 ▲'에픽세븐' 기부 캠페인으로 모금된 60만 달러(약 8억7천만원)가 국제백신연구소(IVI)와 유네스코(UNESCO)에 전달돼 부탄·스리랑카 문해센터 설립 지원 ▲스트리머 플랫폼 '숲(SOOP)' 스트리머 프로젝트를 통해 방송 수익 전액을 심리치료 사각지대 아동에게 기부한 점 등이 소개됐다.

또한 '스마일하우스' 프로그램을 통한 학대피해 아동 711명 지원, '팔레트 커뮤니티' 참여 아동 회복탄력성 83% 향상 등 구체적인 성과도 언급됐다.

이코노미스트 임팩트 보고서는 "한국의 스마일게이트는 희망스튜디오 플랫폼에서의 인게임 기부 캠페인을 통해 업계 파트너 및 유저 커뮤니티와 협력하여 사회문제 대응 자원을 공동으로 조성했다"며 "'소셜 이노베이터'로서 새로운 가치사슬을 창출하고, 공공 및 민간 부문의 향후 실천 방식에 영향을 줄 수 있는 모델을 선도한다는 점에서 혁신적이다"라고 소개했다.

권연주 희망스튜디오 이사는 "이번 이코노미스트 임팩트 보고서에 세계적인 기업들과 함께 이름을 올릴 수 있게 돼 진심으로 기쁘다. 스마일게이트의 CSR이 그 가치를 인정 받은 점에서 의미가 깊다"며 "앞으로도 스마일게이트와 희망스튜디오는 참여자들이 재미와 보람을 느끼고, 다양한 파트너들이 협력해서 시너지를 낼 수 있는 임팩트 있는 사회공헌 활동으로 사회 전반에 선한 영향력(Doing Good)을 확산하고 싶다"고 전했다.