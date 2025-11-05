스마일게이트, '비버롹스 2025' 라인업 공개…총 287개 출품 확정

스마일게이트 퓨처랩 재단은 인디게임&컬처 페스티벌 ‘비버롹스 2025’에 전시할 인디게임 287개를 공개했다고 5일 밝혔다.

올해 비버롹스에는 총 287팀이 참가한다. 오프라인 전시 82개, 온라인 독점 전시 205개다. 출품작은 핵심 재미와 몰입도를 바탕으로, 아이디어의 독창성과 기술적 완성도를 종합적으로 평가해 선정했다는 설명이다.

출품작은 어드벤처, 퍼즐, 액션, 슈팅, 역할수행게임(RPG), 로그라이크 등 다양한 장르의 게임이 이름을 올렸다. ▲스마일게이트멤버십 출신으로 대한민국게임대상 인디게임상을 수상한 ‘팀 타파스’의 ‘마녀의 정원’ ▲‘Lifuel’의 횡스크롤 액션 ‘오비스루프’ ▲‘페퍼스톤즈’가 개발한 전략게임 ‘HIPS N NOSES’ ▲1인 개발작 ‘Zniq’의 ‘Finger Dance’ 등 게임이 포함됐다.

스마일게이트, 비버롹스 라인업공개

해외에서도 36개 작품이 온라인과 오프라인으로 비버롹스를 찾는다. 지난해 3개 작품에 비해 크게 늘었다. 일본의 ‘DOUKUTSU PENGUIN CLUB’이 개발한 힐링 어드벤처 게임 ‘A Tiny Wander’와 엘프를 영웅으로 키우는 디지털 팻 육성 방치형 RPG ‘Yolk Heroes’이 대표작으로 꼽힌다.

287개 작품은 비버롹스 행사장과 게임플랫폼 스토브에 마련한 특별 전시관에 공개된다. 오프라인 출품작 82개는 12월 5일부터 7일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 ‘비버롹스 2025’ 현장에서 만나볼 수 있다.

스토브에서는 내달 1일부터 14일까지 287개 게임을 모두 전시한다. 이중 205개는 오직 스토브에서만 전시되는 게임으로 모두 무료로 즐길 수 있다.

올해 4회째를 맞는 비버롹스는 지난해까지 누적 방문객 2만8천여명을 기록하며 국내 대표 인디게임 축제로 자리 잡았다. 비버롹스 2025 티켓은 네이버 예약과 티켓링크를 통해 구매할 수 있다.

황주훈 스마일게이트 퓨처랩 재단 팀장은 "인디게임으로 세상을 뒤흔들 축제라는 이름에 걸맞게 올해도 게이머들의 마음을 사로잡을 독창적인 게임이 많이 출품됐다"며, "창작자 개개인의 고유성과 열정이 담긴 작품들에 많은 기대 바란다"고 전했다.