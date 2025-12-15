스마일게이트 희망스튜디오, 사각지대 아동 자립 돕는 ‘스마일하우스 데이’ 성료

스마일게이트 희망스튜디오(이사장 권혁빈)는 지난 13일 스마일게이트 캠퍼스에서 사각지대 아동·청소년의 자립을 지원하고 성장을 공유하는 ‘스마일하우스 데이–피어(Peer)나는 우리’ 행사를 성황리에 마쳤다고 15일 밝혔다.

‘스마일하우스’는 미등록 이주 아동, 경계선 지능 아동 등 복지 사각지대에 놓인 아이들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 보호, 치료, 자립을 통합 지원하는 플랫폼이다. 이번 행사에는 스마일하우스 그룹홈과 협력기관 10곳의 아동·청소년 및 교사 130여 명이 참석했다.

행사는 자립한 선배와 준비 중인 후배가 대화를 나누는 ‘성장 토크쇼’를 비롯해 아이들의 사진과 그림을 전시한 ‘웃음 ZIP 전시회’, 노래와 악기 연주를 뽐내는 ‘작은 음악회’, 한 해 동안 성장을 보여준 아동을 시상하는 ‘MVP 시상식’ 등으로 꾸며졌다.

스마일게이트 희망스튜디오 ‘스마일하우스 데이’ 성황리 진행.

성장 토크쇼에 참석한 자립 선배 서은경씨(28)는 “자립을 준비하는 스마일하우스 후배들에게 삶에는 다양한 길이 있고, 길을 찾기 위해 많은 경험을 해보라고 이야기해주고 싶었다”며 “선, 후배들이 교류할 수 있는 커뮤니티가 부족한데 스마일하우스 커뮤니티를 통해 이런 자리가 지속될 수 있기를 기대한다”고 전했다.

이번 행사를 위해 다양한 후원의 손길도 이어졌다. 식품 기업 아워홈은 식사와 크리스마스 케이크를 후원했으며, 스마일게이트 임직원 미술 동호회는 직접 그린 작품으로 굿즈를 제작해 전달했다. 또한 정기 후원자인 ‘스마일도너’와 임직원 멘토 ‘스마일멘토’들이 자원봉사자로 참여해 의미를 더했다.

희망스튜디오에 따르면 2019년부터 이어진 사각지대 아동 결연 기부금과 정부 매칭 자립지원금은 총 11억9천만 원에 달하며, 2020년부터 진행된 멘토링 활동 시간은 누적 2천578시간을 기록했다.

권연주 희망스튜디오 이사는 “희망스튜디오는 사각지대 아동청소년들이 건강한 사회구성원으로서 행복한 미래를 그려갈 수 있도록 지원하는 사회문제해결 플랫폼”이라며 “앞으로도 기부자 및 다양한 파트너들과 함께 아이들의 건강한 성장과 자립의 선순환이 지속될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.