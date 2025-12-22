오리온 오너 3세 담서원, 입사 4년 만에 부사장 초고속 승진

오리온그룹 오너 3세인 담서원 전무가 입사 약 4년 만에 부사장으로 승진했다.

22일 오리온그룹은 2026년 정기 임원인사를 통해 담서원 전무를 부사장으로 승진시키고, 한국 법인 내 전략경영본부장을 맡겼다고 밝혔다. 이번 인사와 함께 신설된 전략경영본부는 신규사업팀, 해외사업팀, 경영지원팀, CSR팀을 산하에 두고 그룹의 중장기 경영전략 수립과 경영진단, 기업문화 개선, 미래사업을 총괄한다.

담 부사장은 담철곤 오리온그룹 회장의 장남으로 1989년생이다. 지난 2021년 7월 수석부장으로 오리온에 입사한 뒤 2022년 12월 상무, 2024년 12월 전무로 승진했으며 이번 인사를 통해 부사장에 올랐다.

담서원 전략경영본부장 (사진=오리온)

담 부사장은 그룹의 사업전략 수립과 관리, 글로벌 사업 지원을 총괄해왔다. 올해부터는 신사업 분야인 바이오 사업 강화를 위해 계열사 리가켐바이오 사내이사로 신규 선임돼 주요 사업 의사결정에도 직접 관여하고 있다.

이번 인사에서는 해외 법인 핵심 인사들의 승진도 함께 이뤄졌다. 러시아 법인 박종율 대표이사는 부사장으로 승진했다. 박 부사장은 1994년 오리온 입사 후 익산공장장과 러시아 법인 생산부문장을 거쳐 2020년부터 러시아 법인을 이끌어왔다. 트베리 신공장 건설을 마무리하고 제품 다변화를 통해 러시아 법인의 성장세를 이끌었다.

관련기사

베트남 법인에서는 여성일 지원본부장이 전무로 승진하며 대표이사로 신규 선임됐다. 여 대표는 2018년 오리온 입사 후 5년간 베트남 지원본부장을 맡아 현지화 체제 강화와 사업 확대에 기여했다.

오리온그룹 관계자는 “성과를 낸 인재를 중심으로 한 인사”라며 “글로벌 경쟁력 강화와 미래 성장 기반 마련에 초점을 맞췄다”고 말했다.