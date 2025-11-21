‘농심 오너 3세’ 신상열 전무, 부사장 승진…신임 대표에는 조용철 부사장

농심 오너가 3세인 신상열 미래사업실장(전무)가 부사장으로 승진했다. 지난해 전무로 승진한 지 1년 만이다. 신임 대표로는 조용철 영업부문장 부사장이 내정됐다.

21일 농심은 이 같은 내용의 임원인사를 단행했다. 신 전무는 내년 1월 1일부로 부사장으로 승진하고 조 내정자는 내년 3월 열리는 정기주주총회 의결을 거쳐 대표로 선임될 예정이다.

신 부사장은 신동원 회장의 장남으로 1993년생이다. 2018년 미국 컬럼비아대를 졸업하고 2019년 농심 경영기획팀 사업으로 입사해 2022년 상무, 지난해 말 전무로 초고속 승진을 이어왔다.

신상열 농심 부사장(왼쪽)과 조용철 신임 대표 내정자. (제공=농심)

조 내정자는 1987년 삼성물산으로 입사해 삼성전자에서 글로벌 마케팅실과 동남아 총괄 마케팅 팀장 및 태국 법인장을 거쳤다. 2019년 농심 마케팅부문장 전무로 입사해 2022년 부사장으로 승진하고, 올해 영업부문장에 위촉되며 최근 농심의 국내외 영업을 총괄해 왔다.

농심 관계자는 “해외 시장에 대한 풍부한 경험과 현장 감각을 보유한 글로벌 전문가를 대표로 선임함으로써, 급변하는 글로벌 트렌드에 대응하고 글로벌 스탠더드에 맞는 지속 가능한 미래 성장 기반을 구축하겠다는 의지”라고 말했다.