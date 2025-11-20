삼성전자, 퇴임 임원 통보 시작…사장단 인사 임박

삼성전자가 퇴임 임원들에 대한 통보에 착수한 것으로 파악됐다. 이에 정기 사장단 인사가 임박한 것으로 관측된다.

20일 재계에 따르면 삼성전자는 이날 오전부터 일부 임원들에게 퇴임 통보를 전달하고 있다. 삼성 계열사에서도 면담 및 퇴임 통보가 진행된 것으로 전해졌다.

삼성전자 서초사옥(사진=뉴스1)

통상 삼성전자는 사장단 인사 이전에 임원 퇴임 통보를 전달한다. 이르면 이번 주, 혹은 내주 초께 대규모 인사가 이뤄질 가능성이 높아졌다는 관측이 나온다.

실제로 삼성전자는 최근 2년간 11월 말께 사장단 인사를 발표해 왔다.

앞서 삼성전자는 지난 7일 사업지원TF를 사업지원실로 격상하면서 박학규 사장을 초대 사업지원실장으로 내정한 바 있다.

기존 사업지원TF 장을 맡았던 정현호 부회장은 용퇴했다. 사법리스크를 벗은 이재용 회장 하에 대대적인 조직 개편이 시작된 만큼, 이번 사장단 인사가 대규모로 시행될 수 있다는 관측이 제기된다.

특히 이 회장은 최근 AI, 반도체, 바이오 등 기술 인재를 중시하는 인사를 단행해 왔다. 업계에서는 회사의 주력 사업인 DS(반도체) 부문 내 메모리사업부장, 시스템LSI사업부장 등의 교체 가능성을 거론하고 있다.