배경훈 부총리, 과학기술×AI 성과 창출위한 출연연 역할 강조

배경훈 부총리 겸 과기정통부장관은 22일 국가과학기술연구회(NST)를 방문, NST 소관 23개 출연연 기관장과 우주항공청 소관 2개 출연연 기관장 등과 과학기술xAI 성과 창출을 위한 방안 등에 대해 논의했다.

이번 간담회는 최근 AI가 과학기술의 혁신을 가속화하는 중요한 도전과 기회를 제공하고, 세계 각국이 국가연구소들을 중심으로 AI 기반 R&D 패러다임으로의 전환을 확대해 나가는 가운데, 국가연구개발기관인 출연연의 나아갈 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 간담회는 과학기술xAI 성과 창출 및 AI 3대 강국, 과학기술 5대 강국으로의 도약을 위해 출연연의 역할을 당부·격려하는 배경훈 부총리의 모두 발언을 시작으로 최근 발표된 ‘과학기술xAI 국가전략(11월)’과 (가칭)국가과학AI연구소 임무 계획에 대한 발제 및 기관별 임무 추진 계획에 대한 자유 토론이 진행됐다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 22일 오후 세종특별자치시 국가과학기술연구회에서 열린'출연연 기관장 간담회' 에서 과학기술xAI 성과 창출을 위한 출연연의 역할에 대해 논의하고 있다.(사진=과기정통부)

자유 토론에서는 ▲과학 멀티모달 파운데이션 모델 개발 ▲AI 연구 동료(Co-Scientist) 개발 등 과학기술xAI 전반과 관련된 임무들을 포함, 화학·소재 자율 실험실 구축을 통한 핵심 소재 개발 ▲AI 휴머노이드 개발 ▲바이오 분야 파운데이션 모델 확보 ▲에너지·원자력·자원 등 분야 AI 에이전트 개발 ▲제조·건설·교통 등 분야의 AI 기술 활용 방안 등 다양한 임무 계획들이 제안됐다.

이외에 기관별 과학기술 혁신을 가속화하기 위한 전략·임무와 과학기술xAI 확산 및 AI 기반 R&D 패러다임으로의 전환을 촉진하기 위한 정책적 제언, 건의 등 현장 의견 수렴도 같이 진행됐다.

배경훈 부총리는 “과학기술xAI 시대를 열고 이를 바탕으로 초격차 전략기술을 확보하기 위해, 출연연이 보유하고 있는 역량과 자원을 어떻게 활용하고 AI와 접목해 나갈지에 대한 새로운 방향성을 고민해야 하는 시점”이라면서, “오늘을 시작으로 구체적 실천들이 본격화될 수 있기를 바라며, 정부도 출연연이 혁신의 골든타임을 놓치지 않도록 적극적으로 지원할 것”이라고 밝혔다.