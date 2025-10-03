배경훈 부총리 "추석 연휴 사이버보안 만전을"

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관(이하 ‘부총리’)은 추석 연휴 첫날인 3일 12시 한국인터넷진흥원 인터넷침해대응센터(KISC)를 방문해 "사이버보안은 더 이상 개별 기관의 문제가 아닌 국가 안보의 중요한 축이자 국민 안전과 직결된 사안이다. 국민들께서 안심하고 평안한 한가위를 보낼 수 있도록 연휴기간 동안에도 이상 징후에 대한 철저한 감시와 신속한 대응에 최선을 다해달라”고 당부했다.

배 부총리는 사이버보안 대응 현황을 면밀히 점검하고, 비상근무 중인 직원들을 격려하기 위해 이날 KISC를 찾았다. 과기정통부는 "이번 현장 점검은 지난 9월 30일 국무회의에서 대통령께서 “국민 안전과 보안의 미비점을 선제적으로 점검하고 보완해야 한다”라고 강조한 데 따른 후속조치"라고 설명했다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관.(사진=지디넷코리아 DB)

배 부총리가 방문한 인터넷침해대응센터는 지난 2003년 미증유의 1.25 인터넷대란이 발발, 정부가 이에 대한 대응 조치로 설립한 곳이다. 해킹, 랜섬웨어, 스미싱 등 날로 지능화되는 사이버 위협에 대응하기 위해 24시간 365일 운영하고 있다.

배 부총리는 "AI 시대에는 사이버 공격 양상 또한 급격히 진화하고 있다”며 “정부는 민간과의 협력을 더욱 강화하고, 인공지능 기반의 탐지·대응 체계를 고도화해 국민과 기업을 지키는 든든한 방파제가 되겠다”고 강조했다.

추석 연휴와 같이 민간 기업의 보안 인력이 자리를 비우는 시기에는 공격 시도가 집중될 수 있어 더 철저한 대비가 요구된다. 이에 과기정통부와 한국인터넷진흥원은 연휴 기간에 상시 모니터링을 강화하고, 주요 보안기업 및 통신사들과의 비상연락망을 유지하며 신속한 대응 체계를 가동하고 있다. 아울러, 이번달말 열리는 'APEC 2025' 관련 사이버위협 대비 모니터링도 강화하고 있다.