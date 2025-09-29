배경훈 "우본 직원 노력에 우체국 시스템 복구"

배경훈 과학기술정보통신부 장관은 29일 서울 광화문우체국을 찾아 금융과 우편서비스의 장애가 복구되는 상황 속에서 현장점검과 함께 국민불편이 최소화될 수 있도록 차질없는 대민서비스를 당부했다.

배 장관은 이날 우체국 서비스의 복구 경과와 향후 대응계획을 점검한 후 현장에서 집배원들이 사용하는 배달시스템(PDA)과 현금 자동 입‧출금기(ATM)의 정상 작동을 점검하고 우편과 금융창구 업무 현장에서 국민들께 우체국 서비스가 문제없이 제공되고 있는지를 직접 확인했다.

배 장관은 “여러분의 노력 덕분에 우체국 시스템을 복구하는 어려운 상황 속에서도 국민들께 우체국 서비스를 제공할 수 있게 됬다”며 “추석 연휴를 앞둔 시점에서 국민 불편을 최소화할 수 있도록 다같이 힘써주시기를 간곡히 부탁드린다”라고 당부했다.

관련기사

과기정통부와 우정사업본부는 지난 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재로 인해 전산시스템 일부가 마비됐으나 주말 간 24시간 대응체제로 복구를 추진해 28일 21시에 우체국 예금과 보험 등 금융시스템을 정상적으로 복구했다.

우편서비스는 과거 시스템을 재가동해 현재 우편물 배달과 종적조회, 통상 소포 국제우편 등 서비스 가능하고, 일부 장애 우체국 서비스에 대해서는 복구에 만전을 기할 예정이다.