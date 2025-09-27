"소포 배달은 오프라인 체계 전환...우체국금융 재개에 자원 총동원"

우정사업본부가 동원 가능한 최대한의 자원을 활용해 우편과 예금 서비스 를 재개한다고 27일 밝혔다.

국가정보자원관리원 화재로 전체 서비스에 장애가 발생했으나 오프라인 체계 전환을 통해 서비스 정상화에 최선을 다한다는 방침이다.

우편서비스의 경우 이날 배달하는 소포우편물은 오프라인 체계로 전환해 배달할 예정이다.

다만 현재 인터넷우체국 등 우편서비스와 우체국예금과 보험 등 금융서비스는 제공되지 않고 있다.

우체국금융의 경우 입출금과 이체, ATM기 이용, 보험료 납부와 지급 등의 서비스가 중지됐다. 이에 대해 예금과 보험 계약 유지, 보험료 납부와 환급금 대출 상황 지연에 피해가 없도록 할 예정이라고 설명했다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 "우체국을 이용하는 국민들께 불편을 드려 송구하며 서비스 정상화를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.