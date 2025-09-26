모바일 신분증 '먹통'…국가정보자원관리원 화재로 정부24·홈택스 등 서비스 중단

정부24, 민원24, 홈택스 등 주요 민원서비스의 인프라를 운영하는 국가정보자원관리원에 화재가 발생하면서 일부 정부 서비스가 중단됐다.

26일 업계에 따르면 행정안전부 산하 국가정보자원관리원에서 화재가 발생해 현재 진화 중이다.

소방 당국에 따르면 이번 화재는 오후 8시 15분경 무정전 전원장치(UPS) 교체 작업 중 리튬이온 배터리에서 불이 난 것으로 추정되고 있다.

이날 정기 점검은 정부24 주요 시스템을 오프라인으로 점검하는 작업으로 파악됐다. 앞서 정부는 이날 오후 7시 30분부터 27일 오후 4시까지, 총 20시간 30분간 정부24 정기 점검을 진행할 예정이었다. 국가정보자원관리원은 화재 진압과 안전사고 방지를 위해 전산실 전원을 차단하고 직원들을 대피시킨 상태다.

화재의 원인으로 지목된 리튬이온 배터리는 에너지 효율성과 저장 능력 면에서 높은 평가를 받고 있지만, 충격·과충전·내부 단락 등 외부 자극에 취약해 화재 위험성도 큰 편이다.

실제로 지난해 발생한 싱가포르 데이터센터 화재와 판교 데이터센터 화재 모두 리튬이온 배터리가 원인으로 지목된 바 있다.

국가정보자원관리원에 발생한 화재의 규모와 범위에 따라 복구 소요 시간은 달라질 수 있다. 기존 사례에 비춰볼 때 주요 서비스 복구에는 수 시간, 전체 서비스 복원에는 최대 1주일이 걸릴 것으로 전망된다.