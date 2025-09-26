국립병원 차세대 정보시스템, 국가정보자원관리원으로 이관 완료

한국보건의료정보원은 차세대 국립병원 정보시스템(MEDIRO)이 민간 클라우드에서 국가정보자원관리원 대구센터로 성공적으로 이관됐다고 밝혔다.

차세대 국립병원 정보시스템은 구축 단계부터 클라우드 네이티브 기반 MSA(하나의 큰 프로그램을 여러 개의 작은 프로그램으로 나누어 만드는 방식)구조로 구현됐으며, 자동확장·무중단 서비스 등의 장점을 가지고 운영됐으나, 이번 이관을 통해 국가정보자원관리원의 통합 보안 관리와 재해복구 체계를 적용함으로써 민간 환경에서는 구현하기 어려운 국가 단위의 안정성과 신뢰성을 확보했다는 설명이다.

보건의료정보원은 이번 이관에는 보건복지부 소속 7개 병원(국립정신건강센터, 국립재활원, 국립춘천병원, 국립소록도병원, 국립공주병원, 국립나주병원, 국립부곡병원)과 질병관리청 소속 2개 병원(국립마산병원, 국립목포병원) 등 총 9개 기관이 포함됐으며, 약 53억건의 의료정보 데이터가 서비스 단절이나 손실 없이 안정적으로 이전됐다고 전했다.

국가정보자원관리원은 ▲국가 차원의 사이버 위협 공동 대응 ▲재난·재해 발생 시 즉각 복구 ▲공공기관 시스템 간 데이터 연계 등을 제공한다.

이번 이관으로 정책적 안정성과 제도적 신뢰성이 크게 강화될 것으로 기대된다. 염민섭 한국보건의료정보원장은“이번 이관 사업을 통해 차세대 국립병원 정보시스템(MEDIRO)을 보다 안전하고 안정적으로 운영할 수 있는 기반이 강화됐다. 앞으로도 국민이 더욱 안심하고 의료서비스를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.