넥써쓰, 글로벌 웹3 보안 기업 '서틱'과 MOU…전방위 협력

넥써쓰(대표 장현국)가 글로벌 웹3 보안·감사 기업 서틱과 손잡고 블록체인 생태계의 안전성 강화와 사업 확장에 나선다.

넥써쓰는 서틱과 포괄적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

서틱은 온체인 리스크 탐지와 실시간 감시, 보안·감사 등 블록체인 핵심 인프라를 지원하는 기업이다. 전 세계 5천개 이상의 프로젝트와 협업하며 약 800조원 규모의 디지털 자산을 보호하고 있으며, 이더리움, 바이낸스, 테더 등 글로벌 주요 기업들과 파트너십을 맺고 있다.

이번 협약을 통해 양사는 블록체인 보안부터 스테이블코인 인프라까지 아우르는 장기적 협력 체제를 구축한다. 특히 서틱은 넥써쓰에 대한 전략적 투자를 전제로 중장기 파트너십 확대를 논의 중이다.

기술적으로는 스마트 컨트랙트 보안·감사, 체인 리스크 모니터링 공동 검토, 아시아 스테이블코인 규제 프레임워크 구축 등 실무 협력을 진행한다. 이를 통해 넥써쓰가 추진 중인 스테이블코인 결제 인프라와 '크로쓰(CROSS)' 생태계의 안전성을 대폭 강화할 계획이다.

사업 개발 영역에서도 서틱의 아시아 시장 진출 전략을 함께 수립하고, 엔터프라이즈 보안 분야로 협력 범위를 넓힐 예정이다.

장현국 넥써쓰 대표는 “블록체인 산업에서 신뢰와 보안, 규제 대응은 생태계 확장의 핵심”이라며 “이번 협약은 서틱과의 관계를 전략적 동반자 수준으로 끌어올리는 계기가 될 것”이라고 전했다.