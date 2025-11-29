항소심 무죄 장현국 넥써쓰 대표 "글로벌 확장 속도전 시작"

넥써쓰가 27일 장현국 대표의 항소심 무죄 판결을 시작으로로 전사 AI 전략과 온체인 생태계 확장을 본격화한다.

장현국 대표는 판결 직후 “재판부의 합리적 판단에 감사드린다”며 “앞으로 필요한 파트너십과 상장, 라이선스 취득 등 주요 과제가 지연 없이 진행될 수 있게 됐다”고 말했다.

장 대표는 “유죄가 나오면 상당수 사업이 구조적으로 불가능해지고, 무죄여도 재판이 계속되면 결격이 발생하는 영역이 많았다”며 “이번 판결로 글로벌 파트너십과 거래소 상장, 국가별 라이선스 취득 절차 등 필수적인 사안의 속도가 다시 붙게 됐다”고 설명했다.

이어 “재판 중 사업이 제대로 되겠느냐는 우려가 컸지만 이제 불확실성은 제거됐다”고 덧붙였다.

넥써쓰 기업 로고.

사법 리스크 해소와 동시에 넥써쓰는 전사적 AI 전환과 AI 실행 전략(AX)을 핵심 운영 체계로 삼고 있다.

장 대표는 “경쟁력은 결국 누가 AI 실행을 더 뛰어나게 구현하느냐에서 갈린다”고 말하며 “직접 개발한 AI 에이전트 아라(ARA)를 기반으로 모든 서비스 UX를 통합하고 있다”고 밝혔다.

아라는 온체인 에이전트로 확장되고 있다. 블록체인 개발을 프롬프트 기반으로 수행할 수 있게 만들어, 개발자와 파트너, 이용자 모두에게 동일한 AI 개발 환경을 제공하는 구조다. 장 대표는 “AI가 서비스 일부가 아니라 전체 개발 체계에 깊이 들어가는 방식”이라고 설명했다.

AI 기반 게임 제작 체계도 강화되고 있다. 넥써쓰는 생성형 AI 게임 제작 서비스 버스 에잇(Verse8)에 전략적 투자와 파트너십을 진행 중이며, 텍스트 프롬프트만으로 게임을 제작해 크로쓰 생태계에 즉시 연결하는 모델을 준비하고 있다.

백엔드 운영 역시 AI 중심으로 재편된다. 넥써쓰는 백엔드엑스(대표 문대경)에 대한 투자를 기반으로, 프롬프트로 백엔드 구조를 제어하는 자동화 시스템을 적용하고 있다. 장 대표는 “백엔드 자동화와 지능화를 통한 서비스 효율성 제고가 핵심”이라고 말했다.

내부 개발 체계는 AI 네이티브 전환 프로젝트(ANT)로 전면 재구축되고 있다. 넥써쓰는 최근 PoC에서 자사 개발 환경이 레플릿과 구글 AI 에이전트보다 높은 성능을 냈다고 설명했다. 장 대표는 “올해 안에 내부와 외부 개발 모두 동일한 AI 환경을 적용하겠다”는 입장이다.

넥써쓰의 전략은 결국 크로쓰(CROSS) 생태계를 풀스택 구조로 완성하는 방향으로 이어지고 있다. 크로쓰는 단순 블록체인 네트워크를 넘어 온보딩 인프라, 개발 도구, 지갑·교환 서비스, 커뮤니티, 경제 시스템까지 통합한 구조로 확장 중이다.

온보딩 인프라인 크로쓰 램프는 블록체인 전문 지식 없이도 API 기반으로 진입할 수 있게 만들며 외부 개발사의 진입 장벽을 크게 낮췄다. 사용자 경험은 통합 앱 크로쓰x가 중심을 맡는다. 지갑, 교환, 리워드 등 핵심 기능을 단일 앱으로 묶어 접근성을 높였다.

글로벌 크리에이터 플랫폼 크로쓰 웨이브는 현재 1천8백 명 이상의 창작자가 참여해 생태계 확산에 기여하고 있다. 크로쓰 출범 1년이 채 안 된 시점임에도 다수의 개발사와 프로젝트가 합류하며 생태계는 빠르게 확대되고 있다.

장현국 대표는 “크로쓰는 후발주자지만 가장 빠른 속도로 성장하는 풀스택 온체인 생태계”라고 강조했다.

그는 “재판 부담이 사라진 만큼 확장 속도는 더 빨라질 것”이라며 “결국 사업의 성패는 이용자가 결정한다. 로한2 이후 온체인 지표와 거래량이 함께 성장하고 있고, 약속한 혁신을 더 빠르게 실현하겠다”고 말했다.