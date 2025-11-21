넥써쓰, MMORPG 라인업 공개…웹3 게임 사업 확장 박차

넥써쓰(대표 장현국)는 오픈 블록체인 게임 플랫폼 크로쓰(CROSS)를 통해 선보일 MMORPG 라인업을 공개했다고 21일 밝혔다.
주요 타이틀은 ▲롬: 골든 에이지 온 크로쓰(레드랩게임즈) ▲트리오브세이비어 M 글로벌(IMC게임즈) ▲던전크로쓰(크레이지마인드) ▲라펠즈M(비피엠지) 등 4종을 비롯해 ▲프로젝트W(밸로프) ▲씰M(플레이위드)과도 업무협약을 체결해 콘텐츠 라인업을 확대하고 있다.
또 넥써쓰는 MMORPG 외에 누적 다운로드 2천500만 건을 기록한 슈팅 게임 '드래곤 플라이트(비피엠지)'와 리듬게임·방치형 RPG 등 다양한 장르의 콘텐츠 확대를 통해 크로쓰 플랫폼의 고도화를 지속 추진할 계획이다.
특히 24시간 다국어 대응이 가능한 AI 에이전트 '아라(Ara)'와 API(응용 프로그램 인터페이스) 호출만으로 게임에 블록체인 기능을 적용할 수 있는 '크로쓰 램프' 등의 기술 인프라를 구축하며 파트너사의 플랫폼 온보딩 접근성을 높이고 경쟁력을 강화했다.
여기에 약 1천600명의 글로벌 크리에이터가 활동 중인 커뮤니티 플랫폼 ‘크로쓰 웨이브’를 통해 게임 정보 및 콘텐츠 확산을 도모하는 등 게임 마케팅 영역까지 파트너사 지원을 적극적으로 확대하고 있다.
장현국 넥써쓰 대표는 “로한2 글로벌의 성공적인 출시와 운영으로 더 많은 게임사들이 크로쓰 플랫폼에 합류하고 있고, 이는 플랫폼의 성장으로 이어지며 다시 각 게임의 성공으로 이어지는 선순환을 만들고 있다”며 “MMORPG 성공 경험을 시작으로 캐주얼, SLG 등의 다양한 장르와 Verse8 AI 창작 게임을 더해 글로벌 시장 확장을 가속화하겠다”고 전했다.