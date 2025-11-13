넥써쓰-VTC인테콤, 전략적 업무 협약 체결.

[부산=최병준, 이도원, 김한준, 정진성 기자] 넥써쓰가 지스타2025 개막 첫날 베트남 진출 소식을 전했다.

13일 넥써쓰(NEXUS, 대표 장현국)는 베트남 국영 디지털 콘텐츠 기업 VTC 인테콤(VTC Intecom)과 13일 전략적 업무 협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 지스타 2025 현장에서 이뤄졌다. 넥써쓰는 지스타2025이 열린 부산 벡스코 B2B 전시장에 부스를 마련하고 비즈니스 미팅을 진행하고 있다.

VTC 인테콤은 베트남 정보통신부 산하 국영 멀티미디어 그룹 ‘VTC’의 자회사로 게임 퍼블리싱과 이스포츠, 전자 결제 플랫폼 사업을 아우르는 베트남 최대 디지털 콘텐츠 기업이다. 특히 자회사 VTC 게임(VTC Game)을 통해 베트남 정부 기관의 감독하에 현지 게임 퍼블리싱 권한을 보유하고 있다.

이번 업무 협약으로 넥써쓰가 퍼블리싱하는 게임뿐 아니라, 크로쓰 플랫폼에 온보딩된 다양한 블록체인 게임이 VTC 인테콤을 통해 베트남을 포함한 동남아 시장에 진출할 수 있는 기반이 마련됐다. 양사는 이를 바탕으로 크로쓰 생태계의 글로벌 확장을 함께 도모할 계획이다.

이를 위해 넥써쓰는 ▲온보딩 기술 지원 ▲공동 마케팅 캠페인 기획 등을 담당하며 VTC 인테콤은 ▲베트남 현지 서비스 규제 준수 ▲번역 및 콘텐츠 현지화를 맡을 예정이다.

장현국 넥써쓰 대표는 “베트남 최대 콘텐츠 기업인 VTC 인테콤과의 협력은 동남아 시장 진출을 위한 교두보”라며 “크로쓰가 대규모 블록체인 게임 이용자층을 보유한 동남아 시장으로 확장되며 더욱 큰 추진력을 얻게 될 것”이라고 전했다.