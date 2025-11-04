넥써쓰, 레드랩게임즈와 전략적 업무협약 체결

넥써쓰(대표 장현국)레드랩게임즈(대표 신현근)와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 블록체인 기술 인프라와 게임 개발 역량을 결합해 오픈 블록체인 게임 플랫폼 크로쓰의 생태계 확장에 나설 방침이다.

레드랩게임즈는 지난해 MMORPG ‘롬: 리멤버 오브 마제스티를 출시하며 개발력을 입증한 게임 개발사다. 이 작품은 한국·대만 등 글로벌 10개국에 동시 출시돼 구글플레이 매출 순위 2위(한국), 3위(대만)를 기록했으며, ‘구글 플레이 베스트 오브 2024 어워드’에서 대만·홍콩 지역 PC 부문 베스트 게임으로 선정됐다.

넥써쓰는 크로쓰 플랫폼 개발사로, 블록체인 기술을 통해 이용자 중심의 게임 생태계를 구축하고 있다. 특히 크리에이터 기반 커뮤니티 플랫폼 ‘크로쓰 웨이브’와 블록체인 통합 앱 ‘크로쓰x’ 등을 통해 블록체인 게임의 접근성을 향상시키고 있다.

신현근 레드랩게임즈 대표는 "이번 넥써쓰와 업무협약을 통해 K-RPG의 글로벌 진출에 있어서 든든한 파트너십을 형성하게 되어 매우 기쁘다"라며 "블록체인 게임 부문에서 가장 빠르게 성장하고 있는 크로쓰 플랫폼과 함께 글로벌 시장에서 좋은 성과를 만들어 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다."고 말했다.

장현국 넥써쓰 대표는 “MMORPG와 잘 짜인 토크노믹스의 결합은 게임의 재미를 배가시켜 더욱 높은 몰입감을 선사한다”라며 “검증된 개발력을 갖춘 레드랩게임즈와 함께 블록체인 게임의 새로운 성과를 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.