넥써쓰, 200만 달러 규모 비트코인 매입

넥써쓰는 10일 약 200만 달러, 한화 약 28억 원 규모의 비트코인을 매입했다고 밝혔다.

이번 매입은 회사의 중장기 자산 운용 방침인 '비트코인 트레저리 전략'의 일환으로, 기업 보유 자산을 비트코인과 현금성 자산(현금 및 스테이블코인 등)을 각각 50대50 비율로 유지하기 위한 목적이다.

넥써쓰는 시장의 상승과 하락에 관계없이 일정 비율의 자산을 비트코인에 지속적으로 편입하는 전략을 유지하고 있으며 이를 통해 장기적 관점에서의 안정성과 성장을 동시에 추구하고 있다고 설명했다.

넥써쓰 기업 로고.

장현국 넥써쓰 대표는 SNS를 통해 "시장이 과열되거나 하락하는 상황에서도 비트코인 50% 편입 전략을 꾸준히 추진할 것"이라며 "느리지만 꾸준한 전략이 결국 승리로 이어진다"고 강조했다.

앞서 넥써쓰는 지난 8월 이사회를 통해 30억 원 규모의 비트코인 매입을 결의한 바 있다. 이 같은 전략은 단기 수익보다는 재무적 안정성과 자산 가치 보존, 장기 성장 가능성에 초점을 둔 접근이라는 평가를 받고 있다.

장 대표 "비트바스켓 모델을 통해 비트코인을 준비금으로 활용함으로써 각국 통화 기반 스테이블코인의 변동성을 완화하고 100% 이상의 준비금 비율을 유지할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "이러한 방식은 향후 글로벌 스테이블코인 규제가 강화되는 상황에서도 핵심 원칙으로 작용할 수 있다"고 덧붙였다.

넥써쓰는 이 전략을 통해 다양한 신흥국 시장에서 발행하는 스테이블코인의 공통 담보 자산으로 비트코인을 활용하고, 이를 통해 각국 통화 기반 스테이블코인의 안정성을 동시에 확보하겠다는 계획이다.