넥써쓰-플레이위드코리아, '로한2' 이어 '씰M 글로벌' 공동 퍼블리싱

넥써쓰(대표 장현국)는 플레이위드코리아(대표 김학준)와 '씰M 글로벌(가칭)'의 공동 퍼블리싱을 위한 전략적 제휴를 체결했다고 2일 밝혔다. 이번 협력은 '로한2 글로벌'에 이은 양사의 두 번째 공동 사업이다.
'씰M'은 2003년 출시된 PC 온라인 게임 '씰 온라인'의 IP를 계승한 모바일 캐주얼 MMORPG다. 카툰 렌더링과 콤보 시스템 등의 특징을 모바일 환경에 맞게 재해석했으며, 대만, 홍콩, 동남아 등에서 서비스된 바 있다.
양사는 '로한2 글로벌'과 '씰M 글로벌'에 이어 차기작에 대해서도 다양한 협력 방안을 논의 중이라고 밝혔다.
관련기사
- 장현국 넥써쓰 대표 "테더와 게임토큰 거래쌍 추가...모든 수수료로 크로쓰 토큰 재매수"2025.10.01
- 플레이위드·넥써쓰, '로한2 글로벌' 정식 서비스 실시2025.09.30
- 플레이위드-넥써쓰, '로한2 글로벌' 사전 예약자 300만 돌파2025.09.22
- 넥써쓰-플레이위드 ‘로한2 글로벌’, 9월 30일 글로벌 출시2025.09.19
김학준 플레이위드코리아 대표는 "로한2 글로벌이 성공적으로 안착하고 있는 긍정적인 흐름 속에서 씰M 글로벌을 추가로 온보딩하게 됐다"며 "양사 간 협력 관계를 더욱 강화하며 글로벌 시장에서도 또 하나의 의미 있는 성과를 만들어갈 예정"이라고 밝혔다.
장현국 넥써쓰 대표는 "씰M 글로벌의 공동 퍼블리싱을 통해 양사의 협력을 한층 더 공고히 하는 계기가 될 것"이라며 "축적해온 경험을 토대로 크로쓰 생태계 내에서 블록체인 게임의 지속 가능한 성장 모델을 제시하겠다"라고 전했다.