넥써쓰-플레이위드코리아, '로한2' 이어 '씰M 글로벌' 공동 퍼블리싱

넥써쓰(대표 장현국)는 플레이위드코리아(대표 김학준)와 '씰M 글로벌(가칭)'의 공동 퍼블리싱을 위한 전략적 제휴를 체결했다고 2일 밝혔다. 이번 협력은 '로한2 글로벌'에 이은 양사의 두 번째 공동 사업이다.

'씰M'은 2003년 출시된 PC 온라인 게임 '씰 온라인'의 IP를 계승한 모바일 캐주얼 MMORPG다. 카툰 렌더링과 콤보 시스템 등의 특징을 모바일 환경에 맞게 재해석했으며, 대만, 홍콩, 동남아 등에서 서비스된 바 있다.

양사는 '로한2 글로벌'과 '씰M 글로벌'에 이어 차기작에 대해서도 다양한 협력 방안을 논의 중이라고 밝혔다.

김학준 플레이위드코리아 대표는 "로한2 글로벌이 성공적으로 안착하고 있는 긍정적인 흐름 속에서 씰M 글로벌을 추가로 온보딩하게 됐다"며 "양사 간 협력 관계를 더욱 강화하며 글로벌 시장에서도 또 하나의 의미 있는 성과를 만들어갈 예정"이라고 밝혔다.

장현국 넥써쓰 대표는 "씰M 글로벌의 공동 퍼블리싱을 통해 양사의 협력을 한층 더 공고히 하는 계기가 될 것"이라며 "축적해온 경험을 토대로 크로쓰 생태계 내에서 블록체인 게임의 지속 가능한 성장 모델을 제시하겠다"라고 전했다.