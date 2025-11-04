넥써쓰, 3분기 연속 흑자...게임·AI 등 블록체인 사업 가속

넥써쓰(대표 장현국)는 4일 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용 연결 재무제표 기준 3분기 매출액 약 92억원을 기록했다고 밝혔다.

같은 기간 영업이익은 약 3억 원, 당기순손실은 약 1억 5천만 원을 기록했다.

넥써쓰는 지난 9월 30일 출시한 블록체인 MMORPG ‘로한2 글로벌’의 서비스를 순조롭게 이어가고 있다. ‘로한2 글로벌’은 20년 넘게 이어온 ‘로한’ IP에 블록체인 기술과 유저 친화적 토크노믹스를 결합한 타이틀이다. 출시 이후 최고 동시접속자 수가 5만 5천 명을 돌파했고, 지속적인 서버 증설 등 장기 서비스 기반을 공고히 다지고 있다.

넥써쓰.

크로쓰 플랫폼은 생태계 확장을 통해 지난달 기준 ▲온체인 트랜잭션 약 80만 건 ▲DEX 거래량 약 2만 건 ▲월간 활성 지갑수(MAW) 누적 약 80만 건을 기록했다.

또한 텍스트 프롬프트만으로 게임 제작이 가능한 AI 기반 버스에잇과 독점 파트너십을 맺고, '버스에잇 마켓'을 공식 오픈한다.

마켓은 블록체인 게임 개발 도구 '크로쓰 램프 콘솔'과 연동돼 자체 게임토큰(Gametoken)·NFT 경제를 통합할 수 있는 것이 특징이다. 버스에잇은 지난 8월 베타서비스를 시작해 10월 기준 월간 활성 사용자(MAU)가 300만 명을 돌파했다.

아울러 블록체인 네이티브 기업으로서 정체성을 강화하기 위해 최근 30억원(약 200만 달러) 규모의 비트코인을 매입했고, 추가로 30억 원 규모의 비트코인 매입을 이사회에서 승인했다. 넥써쓰는 비트코인과 스테이블코인을 50대50 비율로 운용, 성장과 안정을 위한 트레저리 정책을 유지하고 있다.

넥써쓰는 오는 11일 블록체인 리듬게임 'SHOUT!'를 출시하고, 지속적으로 다양한 장르의 게임을 선보일 계획이다. 이달 13일부터 열리는 ‘지스타 2025’에서 B2B 부스를 마련해 중국·두바이 등 국내외 파트너들과 협력 방안을 논의할 계획이다.