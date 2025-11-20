넥써쓰, 방치형 RPG ‘어메이징 컬티베이션’ 크로쓰 플랫폼 온보딩 11월 26일 진행

넥써쓰(NEXUS, 대표 장현국)는 방치형 RPG 게임 ‘어메이징 컬티베이션’을 오는 26일 크로쓰 플랫폼에 온보딩한다고 20일 밝혔다.

‘어메이징 컬티베이션’은 SOUL DRAGON LIMITED가 개발한 방치형 RPG로, 신선과 문파가 존재하는 동양풍 선협 세계관을 배경으로 한다. 이용자는 게임 속 방대한 신선 세계를 탐험하며 PvP, 팀 던전 등 다양한 콘텐츠를 통해 캐릭터를 성장시킬 수 있다.

이번 온보딩을 통해 이용자들은 크로쓰 통합 애플리케이션 ‘크로쓰x’를 통해 해당 게임 토큰을 손쉽게 거래할 수 있으며, 스테이블코인 테더 기반 거래쌍도 함께 지원되어 자산 교환 편의성이 대폭 향상된다.

또한 크로쓰의 커뮤니티 플랫폼 ‘크로쓰 플레이’를 통해 게임 콘텐츠가 확산되고, 온체인 기반 마케팅이 지원되어 신규 유입 이용자들의 접근성도 크게 높아질 전망이다.

넥써쓰는 이번 ‘어메이징 컬티베이션’ 온보딩을 계기로 크로쓰 플랫폼 내 게임 장르를 방치형 RPG까지 확장하게 되었으며, 향후 리듬 게임, MMORPG 등 다양한 장르의 블록체인 게임을 추가 온보딩해 생태계를 더욱 다변화해 나갈 계획이다.

장현국 넥써쓰 대표는 “크로쓰 입장에서는 새로운 장르의 게임이 유입되고, 개발사 입장에서는 보다 안정적인 메인넷 환경을 선택해 새로운 시너지를 창출할 수 있을 것”이라며, “게임사와 플랫폼 모두가 윈윈할 수 있는 구조를 바탕으로, 오픈 블록체인 게임 생태계를 지속 확장해 나가겠다”고 말했다.