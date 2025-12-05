검찰 상고 포기…장현국 넥써쓰 대표, '위믹스 유통량 조작' 무죄 확정

2년여 법적 공방 마침표…대주주 적격성 리스크 해소로 신사업 속도

디지털경제입력 :2025/12/05 19:31

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

가상자산 '위믹스'의 유통량을 조작한 혐의로 기소된 장현국 넥써쓰 대표(전 위메이드 대표)의 무죄가 최종 확정됐다.

5일 법조계에 따르면 검찰은 상고 기한인 지난 4일까지 법원에 상고장을 제출하지 않았다. 이에 따라 장 대표와 위메이드 법인에 대해 무죄를 선고한 2심 판결이 그대로 확정됐다.

앞서 서울고등법원 형사13부는 지난달 27일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 장 대표에게 1심과 같이 무죄를 선고했다. 재판부는 위믹스가 자본시장법상 금융투자상품(주식)에 해당하지 않고, 위믹스 가격 변동과 위메이드 주가 사이의 인과관계를 인정하기 어렵다고 판단했다.

장현국 넥써쓰 대표

검찰은 장 대표가 2022년 1월 위믹스 유동화 중단을 발표했음에도 불구하고, 실제로는 그해 2월부터 10월까지 약 3천억원 상당의 위믹스를 현금화해 부당 이득을 챙겼다고 보고 지난해 8월 기소했다. 하지만 1·2심의 연이은 무죄 판결과 검찰의 상고 포기로 장 대표는 약 2년 반 만에 사법 리스크를 완전히 해소하게 됐다.

관련기사

장 대표는 무죄 확정 직후 개인 SNS를 통해 "2년 반가량 이어져 온 사건이 이제야 끝났다"며 "이제는 오로지 앞만 보고 나아가겠다"고 밝혔다.

이번 판결로 장 대표가 이끄는 넥써쓰의 블록체인 및 AI 신사업 추진에도 속도가 붙을 전망이다. 넥써쓰는 블록체인 게임 플랫폼 '크로쓰(CROSS)'의 고도화와 함께 내년 웹3 브라우저 및 메신저 사업 확장을 계획하고 있다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
장현국 넥써쓰 위메이드 무죄

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

KT CEO 후보 숏리스트 누가 오를까

[지디 코믹스] 천하 제일 '유출' 대회

"손님보다 직원이 더 많아"…폐점 앞둔 홈플러스 가양점 가보니

李대통령 "한일 AI 협력 중요"...손정의 "ASI 시대 준비해야"

ZDNet Power Center