제12회 교보문고 스토리대상 우수상 수상작인 '칠링 이펙트'가 나무옆의자에서 출간됐다.

'칠링 이펙트'는 추리소설 '오프 더 레코드'로 주목받으며 데뷔한 작가 무정영이 야심 차게 선보인 신작 장편소설이다. 작가 무정영은 '언터칭' '뉴 메타' '살고 싶으면 죽여라' '바이라인' 등의 작품으로도 주목을 받은 바 있다.

해당 소설은 사회적 관심사로 대두되고 있는 급발진 현상을 소재로 한 미스터리 스릴러 장르다. 폭주하는 차 안에 가둬 언제 치명적인 사고로 이어질지 모를 아슬아슬한 상황을 긴박하게 묘사했고, 감각적·감정적 이입에서 한 걸음 더 나아가 한국 사회의 오래된 문제점들을 꼬집는다.

[신간] 자동차 급발진 소재 장편소설 '칠링 이펙트'.

'칠링 이펙트'는 궁극적으로 사회 고발에 그치지 않는다. 소설의 등장인물 가운데 자신의 위치에서 맡은 임무를 묵묵히 수행하며 스스로를 희생하면서 인명을 구하기 위해 애쓰는 등장 인물과 자신의 양심을 따라 모든 걸 포기하면서까지 진실을 밝히는 인물을 실감나게 풀어냈다.

또한 한국 사회가 양심의 승리를 통해 해묵은 논쟁과 모순을 극복하고 더 나은 미래를 위해 앞으로 나아가리라는 희망도 제시한다.

해당 소설에 대해 주원규 소설가는 "급발진이라는, 현대 사회에서 피할 수 없는 민감한 소재를 완성도 높은 하나의 이야기로 담아냈다"고 평했고, 서미애 소설는 "자동차 회사의 대표인 재벌 총수가 탄 차가 급발진을 일으킨다는 흥미로운 설정과 상황을 수습하려는 기업, 경찰, 언론 등 다양한 시선들이 얽히면서 벌어지는 이야기. 하나의 사건을 끝까지 밀고 나가는 집중력이 돋보이는 소설이다"라며 해당 소설을 추천했다.

'칠링 이펙트'를 탄생시킨 작가 무정영은 15년 동안 게임 기자로 일하고 있으며, 기자 겸 작가에서 작가 겸 기자가 되기를 꿈꾼다.

(무정영 지음, 나무옆의자)