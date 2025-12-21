학교서 스마트폰 뺏어보니...성적 올랐을까?

학교에서 스마트폰 사용을 전면 금지하면 학생 성적은 오를까.

미국 플로리다주의 한 대규모 도시 학군을 대상으로 한 연구 결과, 스마트폰 금지 첫해에는 혼란과 징계 증가가 나타났지만 2년 차부터는 결석이 줄고 영어·수학 성적이 유의미하게 상승한 것으로 나타났다. 이 내용은 미국의 비영리 경제 연구기관인 NBER 와 외신 등을 통해 소개됐다.

전 세계적으로 청소년의 스마트폰 사용을 둘러싼 규제 논의가 확산되고 있다. 이달 호주가 세계 최초로 16세 미만 SNS 이용을 법으로 제한한 데 이어, 학교 안에서 스마트폰을 어디까지 허용해야 하는지를 두고 각국 교육 현장에서 논쟁이 이어지고 있다.

수업 중에 몰래 스마트폰 하는 이미지(생성=제미나이)

이 가운데, 미국 플로리다주의 한 대규모 도시 학군에서 실시된 연구가 학교 내 스마트폰 전면 금지의 실제 효과를 데이터로 제시해 눈길을 끌었다. 연구는 로체스터대학 데이비드 N. 피글리오 교수와 랜드(RAND)연구소 움토 오젝 연구원이 공동 수행했다.

해당 학군은 플로리다주 하원법안 379호(K–12 공립학교 기술법제) 보다 더 엄격한 규칙을 적용해, 수업 시간은 물론 교내 체류 중 스마트폰 사용을 전면 금지하고 위반 시 몰수나 정학까지 가능하도록 했다.

연구진은 학업 성취도 평가, 결석·무단결석 기록, 정학 등 징계 이력과 함께, 학교 부지 내 스마트폰 사용을 보여주는 위치 정보 데이터를 분석했다. 특히 스마트폰 금지 이전 사용 빈도가 높았던 학교와 그렇지 않은 학교를 비교한 점이 특징이다.

분석 결과, 금지 시행 첫해에는 정학과 징계 처분이 일시적으로 증가했다. 스마트폰 관련 규정 위반과 교사 지시에 불응하는 사례가 늘며 규율 측면에서 혼란이 나타났다. 그러나 이런 현상은 장기화되지 않았다. 2년 차에 들어서자 징계 건수는 대부분 이전 수준으로 돌아왔다. 연구진은 이를 새로운 규칙에 적응하는 과정에서 발생한 ‘일시적 조정 비용’으로 해석했다.

학업 성취도는 2년 차부터 변화가 나타났다. 영어와 수학 성적이 모두 통계적으로 유의미하게 상승했다. 효과는 특히 중·고등학생과 스마트폰 사용이 많았던 학교에서 더 두드러졌다. 성적 상승 폭은 크지 않지만, 전국 평균 기준으로는 의미 있는 개선으로 평가됐다.

성적 향상의 핵심 요인은 결석 감소, 특히 '무단결석의 감소'였다. 스마트폰 금지 이후 학생들의 결석 일수가 줄었고, 학교를 회피하는 경향도 완화됐다. 연구진은 성적 개선의 30~40%가 결석 감소로 설명될 수 있다고 분석했다.

이번 연구는 학교 스마트폰 금지가 도입 초기에는 혼란을 동반할 수 있지만, 시간이 지나면 출석률과 학업 성취 측면에서 긍정적 효과가 나타날 수 있음을 보여준다. 다만 단일 학군 사례라는 한계와 함께, 장기적인 정신 건강·사회성에 미치는 영향은 추가 연구가 필요하다고 연구진은 덧붙였다.