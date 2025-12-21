KAIST 신인식 교수, 한국인 최초 IEEE RTSS 최고 논문상

"학자로서 평생 가장 받고 싶었던 상을 받았다. 20년 전 연구가 실제로 세상에 큰 영향을 미쳤다는 점을 인정받아 영광이다. 이 이론을 실제 시스템에 적용해 준 많은 연구자와 기업 덕분이다."

신인식 KAIST 전산학부 교수가 실시간 시스템 분야 국제 학술대회인 ‘IEEE 실시간 시스템 심포지엄(RTSS)에서 ‘가장 영향력 있는 논문상(Influential Paper Award) 2025’을 수상한뒤 내놓은 소회다.

신 교수는 현대 실시간 스케줄링 이론의 기초를 정립했다. 한국인으로는 처음 이 상을 받았다.

신인식 KAIST 전산학부 교수가 지난 4일 미국 보스턴에서 열린 IEEE RTSS에서 가장 영향력있는 논문상을 수상한 뒤 기념촬영했다.

21일 KAIST에 따르면 이 상은 연구 논문이 발표된 이후 10년 이상 학계와 산업계 전반에 지속적인 영향을 미친 경우 수여하는 ‘세월의 검증을 거친 상' 성격의 상이다.

신 교수는 지난 2003년 미국 펜실베이니아대학교 이인섭 교수와 공동으로 ‘주기적 자원 모델(Periodic Resource Model)’에 관한 논문을 발표했다. 이 연구는 복잡한 시스템을 한 번에 검증하기보다, 시스템을 모듈(부품) 단위로 나눠 결과를 결합하더라도 전체 시스템의 안전성이 보장된다는 것을 수학적으로 증명했다.

KAIST는 이를 레고 블록처럼 “작은 부품의 시간 약속을 검증한 뒤 조립해도 전체가 안전하게 작동함을 보장하는 방식”이라고 설명했다.

이 접근법은 자율주행차, 항공기, 산업용 로봇 등 순간의 지연도 허용되지 않는 실시간 시스템 설계·검증에 기여했다는 평가를 받는다. 특히 더 복잡해진 현대 실시간 시스템에서, 기존처럼 시스템 전체를 한 번에 분석해야 했던 한계를 극복하는 데 의미가 있다고 KAIST는 덧붙였다.

IEEE 기술위원회는 “이 모델은 현대 실시간 시스템 설계의 핵심 언어로 자리 잡았으며, 지난 20년간 연구와 산업의 방향을 이끌어왔다”고 평가했다. 수상 논문은 현재 미국과 유럽 주요 대학의 교과서에도 수록돼 있다.

신인식 교수는 “학자로서 평생 가장 받고 싶었던 상이 바로 이 상”이라며, “20년 전 연구가 실제로 세상에 큰 영향을 미쳤다는 점을 인정받아 영광이며, 이 이론을 실제 시스템에 적용해 준 많은 연구자와 기업 덕분”이라고 소감을 밝혔다.

신 교수는 고려대학교를 나와 미국 스탠퍼드대와 펜실베니아 주립대서 석, 박사학위를 받았다.

한편 신 교수는 실시간 시스템 연구에 이어 인공지능(AI) 분야로 연구 영역을 확장하고 있다. 교원 창업 기업 ‘플루이즈(Fluiz)’를 설립해, 사용자가 말로 스마트폰 앱을 실행할 수 있는 모바일 AI 에이전트 기술인 ‘플로이드지피티(FluidGPT)’를 개발했다. 이 기술은 최근 과학기술정보통신부 주최 ‘AI 챔피언 경진대회’에서 우승을 차지하며 상금 30억 원을 받았다.