등산하면 장학금 주는 KAIST…"7회 70만원, 4회 30만원 지급"

KAIST가 등산 앱을 통해 코스를 완주하면, 연간 최대 70만 원을 지급하는 이색 장학 시스템을 도입한다.

12일 KAIST는 권준하 신익산화물터미널 회장이 KAIST 학생 등산 지원을 위해 5억 원 규모의 원금 보존형 유언대용 신탁 펀드를 기부했다고 밝혔다.

KAIST는 이를 권준하 회장 선친의 호를 따 '미산 등산 장학금'으로 부를 예정이다.

이 미산 등산장학금은 성적·소득 기준 없이 ‘등산’만으로 선발되는 국내 최초의 이색 장학금이다.

KAIST에 원금 보존형 펀드 5억 원을 기부한 권준하 신익산화물터미널 회장.(사진=KAIST)

KAIST 지정 등산 인증 앱을 통해 코스를 완주하면 지급된다. 연간 7회 등산 시 70만 원, 4~6회 등산 시 30만 원을 지원하며 매년 약 150명 이내의 학생에게 장학금이 지급될 예정이다.

KAIST 측은 "유언 기부는 있었어도 원금 보존형 장학 펀드 기부는 이번이 처음"이라며 "연간 1억 원 정도의 수익이 안정적으로 발생, 반영구적으로 장학금을 지급할 수 있는 지속가능한 모델"로 평가했다.

유언대용신탁은 생전에 자산을 신탁사에 맡기면 사후 지정한 수익자에게 자동 이전되는 방식이다. 원금(5억 원)은 사용할 수 없고, 발생 수익만으로 운영된다.

권 회장은 서울대학교 경제학과 졸업했다. 투자·경영 전문가로, 서울대·숙명여대·원광대병원·사회복지공동모금회 등에 누적 111억 원 이상을 기부했다. ‘원금 보존형 펀드 기부 모델’을 국내에 정착시킨 주역으로 알려졌다.

권준하 회장은 “원금을 보존하면서도 수익으로 장학금을 지속할 수 있다는 점에서 이 기부 방식은 매우 안정적이고 부담이 적다”며 “KAIST 학생들에게 선한 영향력이 널리 퍼지길 바란다. 제 인생에서 가장 잘한 세 가지는 펀드, 등산, 그리고 기부였다”라고 전했다.

이광형 총장은 “원금 보존형 펀드 기부라는 혁신적 모델로 KAIST 장학사업의 지속 가능한 기반을 마련해 주신 데 깊이 감사드린다”며 “이번 장학금은 학생들의 도전정신과 학업 성장을 돕는 것은 물론, 규칙적인 등산을 통해 건강까지 지켜주는 의미 있는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.