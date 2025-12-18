핸디즈, '객실+조식+수영장+사우나' 패키지 판매

레지던스 호텔 운영사 핸디즈는 이번 겨울 시즌을 맞아 ‘르컬렉티브 시흥웨이브파크점 올 인클루시브 패키지’를 선보인다고 18일 밝혔다.

이번 패키지는 르컬렉티브 시흥웨이브파크점의 강점인 ‘내 집 같은 편안함’에 리조트급 조식 뷔페, 수영장, 사우나 이용권을 더해 하나로 묶은 상품이다. 겨울 시즌에도 계속 운영되는 실내 수영장을 중심으로 계절과 날씨의 제약 없이 리조트의 여유를 레지던스 호텔에서도 누리며 일상에서 벗어난 경험을 즐기도록 기획됐다.

특히 연말연시를 맞아 식탁과 식기, 취사시설 등을 갖춘 레지던스 호텔 객실이 인기를 끄는 상황에서 자녀들이 좋아하는 실내 수영장, 부모 세대가 선호하는 프라이빗 사우나 등의 부대시설이 만족도를 더욱 높일 것으로 기대된다.

핸디즈 조식뷔페

르컬렉티브 시흥웨이브파크점은 레지던스형 객실 구조에 웰니스 중심의 부대시설을 결합한 공간으로, 휴식에 집중하고 싶은 고객부터 액티비티와 연계한 체류를 원하는 고객까지 다양한 투숙 목적을 만족시킬 수 있다. 거북섬과 해변이 내려다보이는 파노라마 풀과 프라이빗 사우나, 프라이빗 풀 등 일부 시설을 시즌제로 운영하고 있으며 지난 15 일부터 시즌 운영이 시작돼 연말연시 수요에 부응할 예정이다.

또 르컬렉티브는 ‘다이렉트 체크인’ 비대면 운영 시스템을 적용해 체크인 1시간 전 카카오톡 또는 문자를 통해 객실 정보와 도어록 키를 안내받아 프런트 대기 및 수속의 불편함 없이 바로 입실할 수 있다.

핸디즈 패밀리사우나

핸디즈 그로스팀 김지수 팀장은 “이번 패키지는 단순히 혜택을 더한 상품이 아니라, 고객이 숙소에서 보내는 시간을 어떻게 사용하는지에 집중해 설계했다”며 “연말 운영을 재개하는 시설과 함께 일상과 여행의 경계를 자연스럽게 넘나드는 ‘리셋형 스테이’ 경험을 제안한다”고 말했다.

르컬렉티브 시흥웨이브파크 올 인클루시브 패키지는 어반스테이 공식 홈페이지를 통해 예약할 수 있다.