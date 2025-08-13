여기어때, 추석 연휴 패키지 여행 특가 행사 연다

추석 연휴에 해외여행을 계획 중이라면 ‘패키지’ 여행에 주목해 보자.

종합 여행·여가 플랫폼 여기어때(대표 정명훈)가 추석 연휴를 맞아 '황금연휴 패키지 특가' 행사를 진행한다. 이번 행사는 연휴 기간 여행을 계획 중인 고객들을 대상으로 특가 패키지 여행을 제안하고자 마련됐다. 올해 추석은 징검다리 휴일로 연차 사용에 따라 최장 10일까지 휴일을 즐길 수 있다.

여기어때는 이벤트 기간 동안 동남아부터 유럽까지 다양한 패키지 상품을 최대 49% 할인 특가로 판매한다. 태국 방콕과 일본 후쿠오카의 경우 20만원대 최저가로 준비했다. 이번에 준비한 패키지 상품은 최저가 상품이면서도 ▲프리미엄 ▲크루즈 ▲노팁, 노옵션, 노쇼핑 등 여행자가 취향에 따라 고를 수 있도록 라인업을 다양하게 구성했다.

여기어때는 행사 패키지 상품 구매 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행한다. 패키지 예약 후 여행을 떠난 응모자를 대상으로 추첨을 통해 총 300만원 상당의 경품을 제공한다. 경품은 ▲황금 골드바 1돈 ▲100불 달러북 ▲여기어때 포인트 등이다. 당첨자 발표일은 11월5일이며, 자세한 내용은 여기어때 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

이승은 여기어때 캠페인마케팅팀장은 "최장 10일 연휴를 잘 활용할 수 있도록 다양한 패키지 상품을 특가로 준비했다"며 "이번 행사를 통해 최저가 패키지여행도 떠나고 골드바의 주인공이 될 기회도 얻길 바란다"고 말했다.